【機場盜竊】涉機場更衣室偷同僚700元　前海關關員承認貪心而盜竊候判

▲ 前海關關員涉偷同僚款項，今於西九龍裁判法院承認盜竊等罪候判。資料圖片

前海關關員涉在機場貨站海關更衣室內，於儲物櫃兩度偷去同僚共700元現金，事主放置手機在櫃內偷拍後揭發事件。前海關關員今（25日）於西九龍裁判法院承認兩項盜竊罪及1項企圖盜竊罪。裁判官將案件押後至10月3日再處理，被告續准保釋候訊。

被告胡亮豪（38歲）為前海關關員，承認2項盜竊罪及1項企圖盜竊罪，控罪指被告於2022年11月29日及12月7日，在駿運路9號超級一號貨站4樓海關更衣室的儲物櫃偷竊蔡高鳴的500元及200元；及於同年12月23日在同一儲物櫃企圖偷竊蔡的物品。

案情指，事發於赤鱲角超級一號貨站，海關男更衣室並沒設置閉路電視，於2022年11月29日，被告同僚、即事主蔡高鳴將其背包放在個人儲物櫃後鎖上密碼，蔡當值後發現背包內銀包存放的500元現金不翼而飛。事主為尋出賊人，遂於儲物櫃內放置手機，並以紙盒隱藏偷拍。

同年12月7日，事主發現被偷去200元，惟放於儲物櫃內的手機拍下之片段，未能顯示賊廬山真面目。同月23日，手機拍攝到身穿顯示海關制服，並拍下職員編號及戴上手套的被告，曾兩度開啟儲物櫃和翻查物品，蔡遂報警。被告於警誡錄影會面時承認因貪心而犯案，破解了儲物櫃密碼後偷去金錢，並已悉數花光。

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記者：林育慧