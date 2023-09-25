台灣女神邵雨薇推出新作《我的麻吉4個鬼》　曾敬驊透露鏡頭外爆笑花絮

▲ 《我的麻吉4個鬼》

由《比悲傷更悲傷的故事》製作團隊製作，由演出《返校》、《刻在我心底的名字》的實力演技派男星曾敬驊，聯同台灣女神邵雨薇聯合演出台灣喜劇《我的麻吉4個鬼》，於台灣上映獲好評，在香港將於本周四（9月28日）公映。。

曾敬驊在戲中更「改頭換面」，黑眼圈配上宅男髮型，完全將靚仔樣收起來，毫無包袱大放笑彈。頹喪扮相也讓曾敬驊滿意笑說：「這次的裝扮很令我吃驚，常常讓身邊的朋友認不出我，追垃圾車時特別投入！」

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▲ 曾敬驊與邵雨薇。

臉快燒起來

邵雨薇在片中飾演急救曾敬驊的救護員，為此特別去學救護專業課程，她表示基本的CPR（心肺復甦）、電擊、急救都有受訓，實在非常敬業。

預告上看到二人有一場浪漫天使戲，曾敬驊透露鏡頭外的爆笑花絮：「那場戲是室內搭景拍，全場打白光，我們的前方有一顆超光的大白燈，雨薇牽著我的手走進光裡，原本應該很開心很浪漫。」

可是他續指：「但越往前走，感覺就怎麼越來越熱，臉整個快燒起來，眼睛都睜不開了，走到後來我們兩個人都快不行。」

電影除兩位知名男女主角外，演4隻鬼的亦是台灣著名實力演員包括有陸弈靜、蔡嘉茵、張再興，3位都是獲得金馬獎提名而實力又被廣泛肯的演員。

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