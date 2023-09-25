【十‧一黃金周】720個內地團訪港　旅監局密切留意土瓜灣排隊食飯情況

▲ 旅監局人員在剛過去周末到土瓜灣美景街巡查一間接待內地團的酒樓，門外秩序良好，未有阻塞街道情況。（旅監局圖片）

本周五中秋節及內地十‧一黃金周長假期，早前業界預期會有約100萬內地旅客來港。旅遊業監管局今日表示，據業界最新估算，黃金周合共約有720個內地團來港，即約有3萬人次以旅行團訪港，其中7成經香園圍口岸入境，亦有約7成主要經港珠澳大橋口岸離港。旅監局表示，早前已同文化體育及旅遊局等部門開會，就接待旅客做好協調工作。旅監局並敦促旅行社及接待餐廳，做好人流管理，又指過去周末在土瓜灣美景街的排隊食飯情況已有改善。

按照《旅遊業條例》發出的《持牌人指令》，持牌旅行代理商須為每個訪港內地旅行團在入境的最少24小時前向旅監局登記。目前業界估計中秋及國慶假期間，有約100萬人次的內地客訪港，其中3萬人次是內地團。

旅監局指，內地客在黃金周大多數以「個人遊」模式訪港，而旅行團反而會避開高峰節日來港，因此黃金周假期前後的平均入境旅行團團數，估計會比平常周末有所增加。在過去2個周末，平均每日訪港內地團有約250個，是過去3個月周末的接近2倍。

旅監局表示，已提醒組織內地團的持牌旅行代理商及導遊必須嚴格遵守《旅遊業條例》及《持牌人指令》的規定組織旅遊活動，並敦促旅行社必須與負責接待入境旅行團的註冊商店及其他服務提供者保持密切溝通和聯繫，早作出適當規劃和部署，確保入境團的活動能有序及妥善進行，同時避免同一時間有過多旅客聚集在同一社區，盡量減輕旅客活動對個別社區的影響。

為迎接國慶黃金周，旅監局表示已提醒目前38間註冊商店必須妥善執行有效的人流管理措施，當中包括必須確保旅行團參與者不得在商店以外的公眾地方排隊、接載旅行團到訪有關商店的旅遊車不得在旅監局指明不准停車區內停車及上落客等。而針對土瓜灣的情況，區內註冊商戶需要繼續履行行政計劃下的額外條款，包括旅行團如被安排到訪九龍城區內的註冊商店，不得於同一日在土瓜灣區內的食肆用膳。

旅監局已於本月13日聯同海關到尖沙咀、土瓜灣及紅磡區內多個旅客購物熱點和入境旅行團註冊商店進行巡查。截至目前，旅監局沒有發現任何註冊商店進行威迫旅客購物的違法行為或違反行政計劃的條款。

對於近日訪港內地團數目顯著上升，有位於土瓜灣美景街的餐飲處所外出現入境團的秩序問題。旅監局表示，已即時增派人員到有關範圍加強巡查，並協調相關餐飲處所和組辦旅行團的旅行代理商疏導及管理旅行團人流。就剛過去的周末所見，人流聚集情況已大為改善，並無造成街道阻塞，特別敦促旅行社及土瓜灣內接待旅行團的餐廳負責人做好協調及人流管理工作，包括雙方必須落實預約及確認程序，並依照預約時間安排旅行團用膳；餐飲處所負責人必須承擔營運責任，根據其接待能力處理預約，確保每個內地入境旅行團的用餐時段以最少30分鐘爲標準；餐飲處所負責人必需派員協助執行有效的人流管制措施等，盡量減少旅行團聚集在街道上排隊輪候用膳的情況。

在國慶黃金周期間，旅監局會延長求助熱線3698 5900的服務時間由早上9時至晚上9時。

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責任編輯：吳雋妍