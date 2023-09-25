【十‧一黃金周】西九故宮及M＋取消2日休館　國慶煙花調整開放時間

▲ 西九故宮及M＋將取消十‧一黃金周期間2日休館。（資料圖片）

十‧一國慶臨近，除了灣仔及尖沙咀海傍是觀賞國慶煙花熱點，不少人亦選擇到西九藝術公園一帶看煙花。西九文化區管理局表示，屆時會配合政府在國慶煙花匯演於維港海濱一帶實施的人潮管理措施及特別交通措施，而調整Ｍ+博物館和香港故宮文化博物館的開放時間，稍後會盡快公布。至於下周一（10月2日）及下周二（10月3日），兩館都會取消休館安排，並延長晚上開放時間。

西九管理局表示，2間博物館將在中秋節及國慶黃金周期間有特別開放安排：

香港故宮文化博物館：取消10月3日（周二）休館安排，並延長部分日子的開放時間，於9月29日（本周五）至10月3日（下周二）期間，一律由早上10時開放至晚上8時。（10月1日、周日除外）。

M+博物館：取消10月2日（周一）休館安排，並延長9月30日（本周六）的開放時間至晚上8時。

管理局表示，訪客在國慶假期期間提前預訂博物館門票，而現場只有少量博物館門票可供出售，若博物館已達人數上限，將無法保證入場。

由於10月1日（周日）晚上舉行國慶煙花匯演，西九管理局表示，料將吸引大批訪客前往西九，將視乎實際情況，配合警方在西九實施人潮管理措施及特別交通安排，建議訪客盡量乘搭公共交通工具前往西九，而西九各博物館及表演藝術場地的開放時間或會進一步調整，具體細節會適時公布。

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責任編輯：吳雋妍