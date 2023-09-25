【榮譽院士】科大頒授榮譽院士 包括李慧詩及鄭志剛等向6人

▲ 5人包括陳曉峰（左二至左六）、鄭志剛、馮英偉、李慧詩及葉毓強獲頒科大榮譽院士，姚珏則透過影片發表感言。（科大提供圖片）

科技大學日前舉行榮譽大學院士頒授典禮，向6名傑出人士頒授榮譽大學院士，包括「牛下女車神」李慧詩及新世界發展行政總裁鄭志剛等人。

科大指，李慧詩是著名單車手，亦是香港最傑出的運動員之一。她於2012年贏得首枚奧運女子凱林賽銅牌，翌年更成為首位在世界場地單車錦標賽摘金的香港女單車手，其後在2018年亞運會成功衛冕，並於東京2020奧運會再獲銅牌，成為首位於兩屆奧運會獲獎的港將。從運動場退役後，她轉職教練指導青少年單車手，還為有特殊需要的兒童提供支援，亦曾與科大合作研發出利用空氣動力學原理的低風阻單車戰衣「新速度連體服」，用以出戰東京2020奧運。

科大亦提到，鄭志剛是新世界第三代掌舵人，成立K11集團並首創藝術與零售相結合的營商模式，亦帶領新世界成為首家將「創造共享價值」納入核心策略的香港上市公司。他創立全港首個大型捐贈配對平台「Share for Good愛互送」，於疫症肆虐期間向基層社群提供支援，亦推出不同的社會公益項目。

科大校董會主席沈向洋讚揚6位榮譽大學院士的成就、對社會貢獻及對科大支持，指6人在各自領域樹立高度卓越的典範，為香港以至全球帶來變革。科大校長葉玉如亦指，該6人對高等教育的無私奉獻，加上我們整個大學社群與其他無數支持者的共同努力，讓科大取得了國際公認的卓越成就。

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責任編輯：馮琪雅