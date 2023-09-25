【食安風險】Santa Maria芝士醬受蠟樣芽孢桿菌污染　食安中心要求下架及停用

▲ Santa Maria一款芝士醬受蠟樣芽孢桿菌污染，食安中心要求下架及停用。（網上圖片）

食安中心呼籲市民不要食用一款可能受蠟樣芽孢桿菌污染的荷蘭進口預先包裝芝士醬

食環署食物安全中心今日（25日）呼籲市民不要食用一款荷蘭進口的預先包裝芝士醬，有關產品可能受蠟樣芽孢桿菌污染。產品為「Santa Maria」的一款「DIP NACHO CHEESE STYLE」粟米片芝士醬。當局呼籲業界應立即停止使用或出售有關受影響批次產品。



產品名稱：DIP NACHO CHEESE STYLE

品牌：Santa Maria

來源地：荷蘭

淨重：250克

批次編號：2329019及2329231

此日期前最佳：2025年6月7日及2025年6月20日

進口商：Pear & Carrot Limited

食安中心表示，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述批次產品可能受蠟樣芽孢桿菌污染，正進行回收。中心得悉事件後，隨即聯絡相關本地進口商跟進，初步調查發現進口商Pear & Carrot Limited曾進口及訂購受影響批次的有關產品。

中心指，蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中。如製作或貯存食品的過程欠缺衞生，可引致該菌繁殖。進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。



食安中心發言人指，該進口商已按指示將已進口的受影響產品停售及下架，並展開回收。市民欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電該進口商熱線3616 0248。中心亦會在該進口商所訂購的產品抵港後封存有關產品，確保不會流出市面。中心又呼籲市民如購入受影響產品，應停止食用。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。食安中心會繼續跟進事件和採取適當行動；調查仍然繼續。

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責任編輯：吳雋妍