【輸入勞工】運輸業首輪批57%配額　969名司機來港受訓考牌　

▲ 運輸業首輸輸入勞工已批出969個司機配額。（資料圖片）

運輸業輸入勞工計劃──公共小巴／客車行業的第一輪申請審批工作已經完成，批准98宗申請，發放共969個司機配額，佔計劃配額上限1,700個的57%。運輸署今日（25日）已向所有申請人發信通知申請結果。



運輸署表示，計劃的第一輪申請期為7月17日至8月7日，接獲118宗申請涉及共1,601個輸入勞工配額，涵蓋547個公共小巴司機及1,054個客車司機。經運輸及物流局、勞工處和運輸署代表組成的跨部門聯絡小組審議後，運輸署署長決定批准98宗申請，發放共969個配額，包括461個公共小巴司機，及508個客車司機，共佔該計劃配額上限1,700的57%；當中15宗申請因不符合全職本地員工與輸入勞工比例要求，申請配額未能全數獲批。

除了4宗申請由申請者撤回，其餘16宗申請因不符合計劃的其他基本要求而未獲批准，包括未能符合進行本地招聘的規定、未能符合全職本地員工與輸入勞工比例要求及申請人未持有有效的客運營業證。



運輸署發言人表示，期望輸入勞工盡快到港接受培訓，考取相關的本地駕駛執照及投入工作，以紓緩公共小巴及客車行業人手嚴重短缺的問題。署方會為成功獲批配額的申請人安排簡介會，以協助他們處理輸入勞工到港接受駕駛訓練，考取及申領駕駛執照的後續安排。



至於第二輪申請詳情，當局會適時公布。

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責任編輯：吳雋妍