【雙屍命案】秀茂坪兄弟生前曾自行到醫院探望母親　醫管局：家屬稱二人有能力外出買食物

▲ 兩名死者母親目前仍然在九龍醫院留醫。（資料圖片）

秀茂坪邨一對有智力問題的兄弟，疑因年邁母親入院後餓死，慘劇引起社會關注。醫院管理局今日（25日）回覆傳媒查詢表示，事件中兩名死者的母親，現時仍然在九龍醫院留醫，情況穩定。當局亦透露兩名死者生前曾獲院方安排訓練，為母親出院後的家居照顧作準備，兩人亦曾分別於6、7月兩次自行前往探望母親，提出接母親出院的要求遭拒，又引述母親幼子親證兩名兄長有能力自行外出及購買食物。

醫管局發言人表示，兩名死者生前曾於九龍東醫院聯網精神科專科門診覆診，直至2018年停止覆診。

根據紀錄，兩名死者母親於5月9日轉往九龍醫院接受治療，醫院隨即將個案轉介予社署派駐醫院的醫務社工，以跟進病人的出院及照顧安排。醫務社工其後與病人幼子取得聯絡，病人幼子決定安排病人出院返家後，會交由兩名同住的兄長照顧，認為兩名兄長有能力照顧病人。醫院其後為病人幼子及兩名兄長安排訓練，為病人出院後的家居照顧作準備。

根據紀錄，事件中兩名死者，曾分別於6月中及7月底兩次自行前往九龍醫院探望病人，期間曾提出要求接病人出院，惟當時病人的身體狀況並不適合出院，醫護人員遂拒絕有關要求。

醫生於病人留院期間，亦曾多次與病人幼子聯絡，商討病人的病情及跟進安排。醫護人員於上周六（23日）亦曾會見病人的幼子，期間得悉兩名死者生前有能力自行外出及購買食物。

醫管局對事件表示難過及悲痛，會全力為病人提供合適的治療及為家人提供支援，亦會全力配合有關政府部門的調查。

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責任編輯：馮琪雅