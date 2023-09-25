【流感肆虐】９歲女童染甲流併發肺炎　情況嚴重留醫深切治療

▲ 一名９歲女童感染甲型流感併發吸入性肺炎及呼吸衰竭，現時情況嚴重。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（25日）正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，一名有長期病患的９歲女童，昨日（24日）起發燒、咳嗽、喘鳴和呼吸困難，同日入住瑪麗醫院，並於今日（25日）轉往該院兒童深切治療部接受診治。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發吸入性肺炎及呼吸衰竭。病人現時情況嚴重。

衞生防護中心初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊。她的其中一名家居接觸者現時出現病徵。中心正繼續調查。

中心提醒市民應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病，包括病人佩戴外科口罩，預防傳播呼吸道病毒，高危人士（如本身有健康問題或免疫力低的人士）在乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時應佩戴外科口罩。市民亦應避免觸摸眼睛、口和鼻；雙手一旦染污，應使用梘液和清水以正確方法洗手。當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及盡早向醫生求診。

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責任編輯：吳雋妍