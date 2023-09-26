【旅遊盛事】旅發局邀逾70位非本地大學生舞火龍　留學生：不可思議

▲ 旅發局邀逾70位非本地大學生舞火龍。（旅發局提供）

旅發局月初邀請超過70位來自內地及29個國家的非本地大學生，親身體驗傳統舞火龍文化。有海外留學生親身體驗舞火龍後感到不可思議，形容經驗難能可貴；也有內地生讚揚活動創新，並拍攝不少影片及照片分享到微信朋友圈及小紅書。

參與學生先參觀大坑火龍文化館了解歷史故事，其後在舞火龍總指揮指導下，學習舞火龍的陣式及技巧，親身舞動由麻繩及以LED香燭紮作而成、長約10米的彷真小火龍。

在香港中文大學參與一年交換計劃、來自西班牙的Nikolas Bradbury Reed舞動過彷真火龍龍頭後的他大呼「Incredible! （不可思議 ）」，認為即使是舞動彷真火龍也非常費力，佩服火龍隊隊員將要舞動火龍遊走大坑各處。首次踏足亞洲的Nikolas形容經驗難能可貴，認為香港獨特的文化如各式各樣的節慶，對旅客非常吸引。

來自湖南的學生劉祖瑜從未訪港，卻從小愛看香港電視劇集，因而一直鍾情研究香港本地文化。她讚揚今次體驗式學習活動意念創新，鼓勵他們與本地人交流及學習傳統文化習俗。她拍攝了不少影片及照片，並分享到微信朋友圈及小紅書，邀請朋友來港觀賞9月28日的舞火龍活動。

大坑坊眾福利會副理事張國豪今年首度應旅發局邀請，安排非本地大學生參與舞火龍練習。他表示，活動由學生親身體驗舞火龍招式，比單從書本及網絡世界吸收知識更具意義。他期望學生將親身體驗分享到世界各地，讓舞火龍活動有一天能「跳出香港」作巡迴表演。

是次活動由「旅發局青年學院」安排。參與學生亦將於9月28日（中秋迎月日）現場觀賞大坑舞火龍盛會，分享中秋節慶喜悅。

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記者：黃穎津