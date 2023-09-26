  • 30°C
香港時間 : 2023926日 (週二) 10:17
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【旅遊盛事】旅發局邀逾70位非本地大學生舞火龍　留學生：不可思議

社會 10:00 2023/09/26

分享：

分享：

熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

旅發局邀逾70位非本地大學生舞火龍。（旅發局提供）

旅發局月初邀請超過70位來自內地及29個國家的非本地大學生，親身體驗傳統舞火龍文化。有海外留學生親身體驗舞火龍後感到不可思議，形容經驗難能可貴；也有內地生讚揚活動創新，並拍攝不少影片及照片分享到微信朋友圈及小紅書。

TOPick診症室

參與學生先參觀大坑火龍文化館了解歷史故事，其後在舞火龍總指揮指導下，學習舞火龍的陣式及技巧，親身舞動由麻繩及以LED香燭紮作而成、長約10米的彷真小火龍。

在香港中文大學參與一年交換計劃、來自西班牙的Nikolas Bradbury Reed舞動過彷真火龍龍頭後的他大呼「Incredible! （不可思議 ）」，認為即使是舞動彷真火龍也非常費力，佩服火龍隊隊員將要舞動火龍遊走大坑各處。首次踏足亞洲的Nikolas形容經驗難能可貴，認為香港獨特的文化如各式各樣的節慶，對旅客非常吸引。

來自湖南的學生劉祖瑜從未訪港，卻從小愛看香港電視劇集，因而一直鍾情研究香港本地文化。她讚揚今次體驗式學習活動意念創新，鼓勵他們與本地人交流及學習傳統文化習俗。她拍攝了不少影片及照片，並分享到微信朋友圈及小紅書，邀請朋友來港觀賞9月28日的舞火龍活動。

大坑坊眾福利會副理事張國豪今年首度應旅發局邀請，安排非本地大學生參與舞火龍練習。他表示，活動由學生親身體驗舞火龍招式，比單從書本及網絡世界吸收知識更具意義。他期望學生將親身體驗分享到世界各地，讓舞火龍活動有一天能「跳出香港」作巡迴表演。

是次活動由「旅發局青年學院」安排。參與學生亦將於9月28日（中秋迎月日）現場觀賞大坑舞火龍盛會，分享中秋節慶喜悅。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【國家安全】國安處起訴一63歲女子妨礙司法公正　消息：李卓人妻子胞妹
21:57 2023/09/25
【國家安全】國安處起訴一63歲女子妨礙司法公正　消息：李卓人妻子胞妹
【榮譽院士】科大頒授榮譽院士 包括李慧詩及鄭志剛等向6人
22:23 2023/09/25
【榮譽院士】科大頒授榮譽院士 包括李慧詩及鄭志剛等向6人
【食安風險】Santa Maria芝士醬受蠟樣芽孢桿菌污染　食安中心要求下架及停用
22:59 2023/09/25
【食安風險】Santa Maria芝士醬受蠟樣芽孢桿菌污染　食安中心要求下架及停用
【輸入勞工】運輸業首輪批57%配額　969名司機來港受訓考牌　
23:22 2023/09/25
【輸入勞工】運輸業首輪批57%配額　969名司機來港受訓考牌　

你可能感興趣

【國家安全】國安處起訴一63歲女子妨礙司法公正　消息：李卓人妻子胞妹
21:57 2023/09/25
【國家安全】國安處起訴一63歲女子妨礙司法公正　消息：李卓人妻子胞妹
【榮譽院士】科大頒授榮譽院士 包括李慧詩及鄭志剛等向6人
22:23 2023/09/25
【榮譽院士】科大頒授榮譽院士 包括李慧詩及鄭志剛等向6人
【食安風險】Santa Maria芝士醬受蠟樣芽孢桿菌污染　食安中心要求下架及停用
22:59 2023/09/25
【食安風險】Santa Maria芝士醬受蠟樣芽孢桿菌污染　食安中心要求下架及停用
文娛藝術 小紅書 節慶 香港中文大學 香港 西班牙 旅發局 大坑 中秋節 亞洲

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【天氣報告】南海中部廣闊低壓區逐漸發展　中秋節料多雲有驟雨
【天氣報告】南海中部廣闊低壓區逐漸發展　中秋節料多雲有驟雨