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【你好，我的大夫】陳嘉慧傳周日榮升做人妻　婚禮地點時間曝光

娛樂 10:22 2023/09/26

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

恭喜晒！

TVB上位小花陳嘉慧近日被爆與圈外男友閃婚，皆因二人齊晒婚戒的照片流出，疑似秘密閃婚。

不過陳嘉慧接受傳媒訪問時指若果結婚會公開，亦沒想過閃婚，但問到男友是否已向她求婚，嘉慧則沒有回覆。

【你好，我的大夫】陳嘉慧傳與圈外男友閃婚　新歡被爆與身材姣好落選姐有段情

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TOPick柴犬追星

傳周日將做人妻  

今日（9月26日）有傳媒報道指原來陳嘉慧與男友已訂下婚期，將於本周日（10月1日）在深圳文華東方酒店舉行婚禮。

但因二人相當低調，並不太多人知道，有指陳嘉慧近日因忙於籌辦婚禮的事宜，故日前缺席劇集《你好，我的大夫》宣傳。

據知該酒店內裏設計奢華，每圍酒席最低消費都要一萬四人民幣，並由米芝蓮大廚主理，食物質數絕對有保證。

陳嘉慧將做人妻？（經濟日報圖片）

男友強勁家庭背景

早前陳嘉慧在TOPick專訪大方直認有圈外男友，大讚對方對其照顧有加，成為她的依靠。

不過她未有透露男友身份，只透露與對方在朋友聚會認識，並直認二人感情穩定。

有指男方叫Calvin，家庭背景顯赫，選址在內地舉行是為遷就賓客。早前更有爆料指男方私生活精彩，其中與今年的落選港姐、身材出眾的瑜伽導師高伊聤（Venus）有段情。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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