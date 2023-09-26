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【行政會議】李家超回應西九奪命工業意外　強調提升職安健文化相當重要

社會 10:01 2023/09/26

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行政長官李家超。（陳靜儀攝）

行政長官李家超今早（26日）出席行會前見記者。

西九文化區地盤早前發生奪命工業意外，2名工人在地下管道內疑吸入沼氣昏迷，送院搶救不治。李家超表示非常重視事件，已強化在職安健方面的法例要求，嚴重違例者可監禁兩年。他認為無論是對工地負責人或操作者而言，提升職安健文化相當重要。他強調，業界必須要嚴格遵守法例要求，每個負責人都必須有意識做好這方面的工作，並在事故發生後全速追究負任，令業界明白如何管理不同環節風險。

秀茂坪邨一對有智力問題的兄弟，疑因年邁母親入院後餓死，慘劇引起社會關注。李家超表示，醫管局已公布資料，兩名死者在母親入院4個月後仍可靠自己生活，至於其實際死因會有驗屍報告，相信警方會作調查，並由死因庭考慮其真正死因。對於照顧者，政府重視對這方面的支援，如有隱蔽個案需要政府提供援助，李家超認為政府對此有責任。

區議會選舉將至，李家超指選管會將盡快公布選舉細節，一系列宣傳及講解活動屆時會全速進行，並確保投票安全、廉潔、有序，籲市民湧躍參與投票。

國慶黃金周將至，李家超料有大量旅客前來香港，不少酒店及旅遊組織都收到不少查詢。至於交通及關口方面，當局會做特別針對性措施，包括增加人手。他相信，香港會有一個歡樂的國慶黃金周。

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記者：黃穎津

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