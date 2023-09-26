【病毒危機】內地專家警告全球恐爆另一場疫情　20種冠狀病毒評為高風險

▲ 內地專家警告全球恐爆另一場疫情，20種冠狀病毒評為高風險。

新冠病毒肆虐全球3年，多地疫情已經緩和，不過內地病毒專家警告，未來全球極有可能爆發另一波冠狀病毒疫情，並將20種冠狀病毒列為「高風險」。

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有「蝙蝠女俠」之稱的著名病毒學家、武漢病毒研究所專家石正麗與其團隊，於國際醫學期刊《新興微生物與感染》（Emerging Microbes & Infections）發表論文，他們評估40種冠狀病毒對人類的風險，並將其中半數，即20種病毒評為「高風險」。而在20種高風險病毒中，有6種已被發現可傳染人類並致病，另有3種同樣會引發疾病，或傳染其他動物。

團隊分析冠狀病毒的特性，包括族群、遺傳多樣性、宿主物種及人畜共通歷史等，又發現到快速及靈敏的工具，以主動偵測高風險病毒。研究亦確認病原體的重要天然宿主，包括蝙蝠、齧齒動物，以及駱駝、豬、穿山甲等潛在的中間宿主。

▲ 武漢病毒研究所專家石正麗。（圖片來源：法新社）

團隊在論文中警告，未來全球極有可能再爆發另一場冠狀病毒疫情，並呼籲要做好準備，「如果冠狀病毒過去能引發疾病，未來也有可能引發疾病」。

該項研究早於7月發布，不過直至9月才獲內地民眾關注。有中國疾病預防控制中心專家認為，研究較不具開創性或技術難度，但仍有其重要性。

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責任編輯：羅嘉欣