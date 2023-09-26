【學校午餐】內地禁日本水產10萬份帆立貝滯銷　北海道政府送中小學整營養午餐

▲ 內地禁日本水產進口，北海道10萬份帆立貝滯銷，將送中小學整營養午餐。

日本政府自8月24日起將福島第一核電站的核污水排放入海，內地全面禁運日本水產。日本水產大受影響，其中出口內地的帆立貝（香港亦稱扇貝），出現庫存過多及價格下跌的情況。北海道政府決定將10萬份滯銷的帆立貝，送給中小學整營養午餐。

據日本放送協會（NHK）報道，內地全面禁止日本水產進口一個月，日本多個地區遭受嚴重影響。北海道南部城鎮森町的帆立貝養殖盛行，生產加工的大部分扇貝出口到中國，現時大量帆立貝無法出口，一直存放在海鮮公司的冷凍庫中。

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森町海鮮加工公司兼吉澤田水產公司的冷凍庫中，還儲存著約50噸原定出口到中國的冷凍帆立貝，同時擔心下月加工好的冷凍帆立貝將沒存放空間。該公司的總裁指出，過去他們每年向中國出口價值約10億日圓的帆立貝，現在無法出口令他們經營非常困難，加上電費不斷上漲，日子會更艱難。

近日森町決定免費提供約10萬份帆立貝，給全國各地的中小學作為營養午餐，並計劃利用日本政府設立的最多1億日圓（約530萬港元）基金，用作補貼收購開支。他們預算完成後，最快可在年底前開始向學校提供帆立貝作為午餐食材，森町議會將於下月通過該法案。

森町鎮長岡島幸介表示，「北海道帆立貝品質優良，味道鮮美，因此我希望人們能夠放心食用。」在過去6年，森町一直在小學和初中提供含有帆立貝的特殊學校午餐，每年大約供應兩次，以提高孩子對當地漁業的興趣。

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責任編輯︰王明芳