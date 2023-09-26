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【十優港姐】舊愛林作出事後麥明詩首度發文　與盛勁為沖繩拍拖放閃

娛樂 10:34 2023/09/26

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

「十優港姐」麥明詩舊愛林作，最近捲入虛擬資產交易平台JPEX事件風波，曾被警方拘捕，警方更到林作位於中環娛樂行的辦公室搜索，而正印女友裕美陪伴男友共患難，獲外界封為「最佳女友」。

作為前度的麥明詩一於懶理舊愛，與機師男友盛勁為打得火熱。雖然二人從未正式承認戀情，但不時被拍到孖住旅遊，兩人不避嫌在網上傳情洩蜜，戀情浮面。

【JPEX風波】跟得女友裕美被指是滿分情人　對林作不離不棄伴渡低潮

最新影片推介：炎明熹專訪

TOPick柴犬追星

戀戰沖繩

二人似乎對日本有情意結，近日有網民在沖繩那霸機場偶遇麥明詩與盛勁為。向來個性強硬的麥明詩，在男友身邊頓時化身成小鳥依人，男友忙著講電話，她則耐心在旁等待。

兩人雖然沒有親密互動，各自推行李如同老夫老妻，但二人穿上情侶裝波鞋，低調晒恩愛行為，反而更令人羨慕！

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【香港小姐】十優港姐麥明詩任上市公司當非執董　緋聞男友盛勁為搶閘賀女友

以車傳情

未知是否知道行蹤被曝光，麥明詩今日（9月26日）在社交網分享今趟旅程的相片及影片，除了有海底潛水靚相之外，當中不乏「男友視覺」的照片及自駕遊的片段。她開心寫5個字道：「Weekend快閃沖繩」

然後再用tag補充：

#3日2夜
#28度水
#divebuddy育成計畫

而他們所駕的，是名車保時捷的開蓬跑車，其實早於一天前，盛勁為已率先上載挨著一架白色開蓬「波子」的照片，並標註地方為沖繩市。更有眼利網民發現車牌為「520」，寓意「我愛你」的意思，隔空向是非纏身的前情敵「攞彩」。

520開蓬「波子」傳情。（IG圖片）

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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