【阿晶自殺】瘋傳微辣澳門辦公室最新情況　Rachel劉蘊晴因一事被網民狠批

▲ 瘋傳微辣澳門辦公室最新情況！

YouTube頻道微辣的前經理人兼KOL阿晶（Jane）在7月28日離世，阿晶在個人社交平台剖白受抑鬱等情緒病纏繞4年，表示自己曾遭恐嚇、網絡欺凌等。

阿晶輕生後，爆料KOL Sean Lam在8月中於IG表示有獨家爆料，他寫道：「微辣員工已經收到通告被遣散，並透露微辣文化已向業主發出退租通知書，於月底中止租約。」

近日，網上討論區瘋傳微辣澳門辦公室自退租後的最新情況，引起網民討論！

【阿晶自殺】思男發文宣布與微辣完約 認衝動開Live：沒有衡量事件的輕重

微辣澳門辦公室最新情況曝光

根據網上圖片所見，微辣澳門辦公室內的設施已被扑爛、人去樓空、物件散落一地，環境相當混亂，不過發帖者就未有注明拍攝日期。

網民留言：「都未注銷公司，邊算完呀」、「六毫子去咗邊」、「睇吓轉咩名好過啦 我就唔信收皮」、「搬咗？」。

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Rachel被網民批評

而網民發現場內有一塊貼上多張即影即有的木板，是粉絲向微辣藝人劉蘊晴（Rachel）送上生日祝福，即是Rachel一直把這份生日禮物安放在辦公室內、未有帶走，現今就淪為垃圾、面臨被清走。

網民留言道：「佢冇返去執野走咪當垃圾」、「估唔到rachel咁樣對待fans 」、「清純女神咁無情」、「講真普通人可能都視呢啲為一份雜物」。

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