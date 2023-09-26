【開心速遞】趙希洛離開《愛‧回家》與鄧永健情斷　聲夢男神Aska突襲向無知May求婚

▲ 聲夢男神張馳豪（Aska）向無知May（趙希洛飾）求婚。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》播出至今打造過多對CP，其中Ivan（鄧永健飾）和無知May（趙希洛飾）這對「IMay CP」拍拖數年以來都深受觀眾愛戴，可惜隨着趙希洛離巢TVB，無知May亦離開《愛‧回家》劇組。

無知May於昨晚（25日）播出的《開心速遞》最後一次出場，除了與Ivan雙雙變成「老人家」外，劇組邀得《聲夢傳奇》男神張馳豪（Aska）客串Steven一角，Steven更向無知May求婚，將她從Ivan生命中帶走。

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張馳豪首拍《開心速遞》

首度客串《開心速遞》的聲夢男神Aska認為今次的拍攝很興奮和緊張，「眾所週知《開心速遞》是一部十分長青和受歡迎的劇集，我這次的客串就好像要幫這個運行得十分順暢的機器上一個新齒輪一樣，生怕自己會阻礙到它的運行。」

不過Aska亦有於拍劇前做足功課跟監製溝通，「監製很好，坐下跟我詳細地傾談這個角色的設定和他心目中這個角色的演繹，令我有了一個確實的方向。」

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▲ （IG圖片）

大讚趙希洛

面對演技了得的前輩，Aska表示跟趙希洛合作很開心，大讚：「她很Nice！一開始試戲時她看出了我的緊張，帶我到一邊做了一些放鬆練習和Ice Breaker，和我一起探討她對那場戲的看法，Roll機之後也有一直Lead住我，拍攝得很愉快。很感謝她！」

劇中的Aska向無知May求婚一幕令觀眾留下深刻印象，現實中的Aska則認為：「求婚必備的是一顆真誠的心，and of course，The Ring！」

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趙希洛貼IMay照

趙希洛深知觀眾對「IMay CP」依依不捨，她特意於IG分享二人的合照並寫道：

多謝大家支持IMay線❣️

雖然May唔可以係你身邊但係一路都會支持你嘅💪🏻💪🏻❣️

愛未必要需要佔有😘

記者：梁樂欣

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