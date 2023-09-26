【插班名校】內地尖子棄北京名校插班入男拔 媽媽呻教學模式相反：香港名校要靠自己領悟

▲ 有內地尖子放棄北京名校來港讀男拔，發覺跟內地教學的模式完全相反。

香港的名校，不單吸引香港的父母，就連海外及內地的家長，都想子女在港的名校佔一席！有港漂媽媽，日前在小紅書發帖，分享與一位寶媽的吐槽，內容指寶媽的兒子放棄了北京的名校，去年插班入男拔，但內地與男拔的教學模式相反，她呻爆：「香港名校要靠自己去領悟，不懂自己去問」。

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該名港漂媽媽日前在小紅書以「香港的名校=孩子自學？」為題發帖，她表示前幾天有一位寶媽向她吐槽，她孩子是一位非常優秀的學生，本身就讀北京海淀外國語實驗學校初中部，是北京十大中學之一，但去年透過中介成功考入男拔。

她孩子本身是在北京海淀的，非常優秀的。就是家裡一面牆的獎盃那種。

雖然兒子考入寶媽的心儀學校，但男拔跟北京海淀的教學模式完全相反，她指兒子有些題不會，只能等老師講，但卻發現香港的老師都是直接發答案，

不講過程，讓孩子自己悟。

寶媽又指以前在北京的時候，學校老師都很詳細的講過程，還會不停找同類型的題目給孩子操練，

香港這邊模式會相反，是靠自己去領悟，不懂自己去問。老師整個的參與會感覺少一點。更多是考驗孩子的自發性。

話雖如此，不過寶媽也大讚香港的名校學術氛圍是非常濃厚的，就是一堆很厲害的孩子坐在一起，學習的動力都很強。

而港漂媽媽則指，曾經寫過一個有關「孩子的牛bee造就了名校」的筆記，她同意名校自律讀書的風氣很強，

確實，在名校裡，牛bee的孩子的自律和悟性真的是要普娃厲害很多。

港媽又分析香港的名校為什麼要擇優錄取？

很明顯孩子厲害，代表家長厲害，家長厲害就代表家校配合度很高。那麼學校就會有良性循環，一直保持優秀的升學。

貼文一出，即掀起不少家長網民留言，「拔萃只會篩選家庭背景好的學生，希望你們可以在外面學，別給學校老師添麻煩，拔萃只提供畢業證書」、「其實是比較注重自學而已但名校的學習氣氛會比較好」、「自學能力強，這輩子都不會差，所以才是名校」、「學習的真諦本來就是自發性學習。如果一個孩子是要環境薰陶下把所有知識資源去灌輸的好，那不是真的好吧」、「絕對是真，全部所謂名校都不教書，最好能自學否則要學自己出去學。前名校家長上，一線津校，所謂超級名校，更甚不要問我怎麽知道。。。」

有孩子就讀男拔的家長則反對樓主的說法，指不存在所謂的不教，相反她覺得學校與時俱進，培養孩子的批判性思維，課程設計得很好，多引導而不是填鴨式教育，「學校教學進度確實快，但考試前老師都會給孩子複習，除了學術，學校提供豐富的ECA，注重孩子多面向發展，不是死讀書。課外的練習只會給答案不講解，但你去問老師，老師絕對樂意解答。」

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責任編輯︰王明芳