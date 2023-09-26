【家燕媽媽】家燕姐30年前上韓國MBC表演片段出土　薛家燕跳唱演出震撼當地觀眾

▲ 家燕姐30年前的唱歌片出土！

韓團BLACKPINK成員Jisoo個人歌曲《FLOWER》熱爆全城，早前薛家燕（家燕姐）翻唱此歌兼大跳「開花舞」，成為網民熱話！

原來薛家燕早於30年前已進軍韓國架啦，昨日（9月26日）薛家燕於社交平台分享30年前亮相韓國電視台的片段，當中她寫道：「最近大家都叫我進軍韓國，但其實我喺30年前已經參加過韓國MBC電視台20周年台慶，無論以前定而家，我都仲係咁鍾意韓國同食삼계탕（蔘雞湯）㗎！」

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為MBC電視台慶任嘉賓

當年的家燕姐只得40多歲，剛離婚的她重返娛樂圈，從片段所見，家燕姐身穿黑色透視低V舞衣襯粉紅色Legging，當中司儀大讚薛家燕既靚女又可愛活潑，近距離看也很美麗，之後更著家燕姐代表香港朋友向韓國觀眾打聲招呼。

其後家燕姐以韓語說了一句「大家好」，再以國語說：「韓國我很喜歡，我非常高興再來，我很喜歡這裡的삼계탕（蔘雞湯）。」

接著家燕姐獻唱一首韓文快歌，只見她又唱又跳，更使勁地扭腰，真是渾身是勁呀，而家燕姐唱那首歌的節奏有點似《獨自去偷歡》。

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早年往日本做練習生

當中網民留言大讚家燕姐：「家燕mama 真係個樣無變過」、「家燕姐真厲害」、「家燕姐梗係勁啦, 幾廿年前已經在輝煌夜總會捧你和小田場啦」、「家燕姐勁歌熱舞，年輕貌美，好正呀」、「可以同嚴正花一齊跳，你兩個都咁有活力」。

其實家燕姐可說是女團始祖，60年代由於青春歌舞片大行其道，她跟同屬七公主的陳寶珠、蕭芳芳演出多部青春片，之後更組織了「家燕A Go Go樂隊」，她們主唱的歌曲《大家姐》、《讀書樂》、《那個少女不多情》等收錄於唱片內，於東南亞銷售量高達45萬張，為她帶來十多齣電影的片約。

及玨1971年粵語片息微，家燕姐獲日本勝利音樂唱片公司賞識，簽約到日本當練習生，雖然半年間沒有推出唱片，但家燕姐曾為電視台任節目嘉賓。

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