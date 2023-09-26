【無國界醫生】港醫生奔赴千里南蘇丹救助病人　為8歲遺孤施手術展現仁心仁術

▲ 港醫生奔赴千里南蘇丹救助病人，為8歲遺孤施手術，展現仁心仁術。

位於非洲大陸的蘇丹自四月起烽煙四起，該國政府軍「蘇丹武裝部隊」（SAF）與武裝組織「快速支援部隊」（RSF）先於首都喀土穆（Khartoum）爆發劇烈衝突，干戈蔓延至別的地區，至今尚未停息。蘇丹局勢嚴峻，平民承受武裝衝突的惡果，觸發數百萬人流離失所，試圖到他鄉尋找安定與和平。

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據聯合國難民署的數字，截至9月12日，在蘇丹有超過五百萬人因衝突逃離家園，其中逾一百萬人逃往鄰近國家，包括南蘇丹、乍得和中非共和國等國。逃至南蘇丹的人逾20多萬人中，絕大多數是南蘇丹人，本來為逃離暴力到蘇丹尋求庇護，現因衝突只好回流故土。

大量回流人口於短時間內湧入南蘇丹，抵達者多已筋疲力盡，也沒有錢繼續去更遠的地方或維持生活，只能依靠人道援助，包括醫療護理、避難所、糧食援助、水利衞生設施。這些流徙者多爲婦孺，他們或分散在全國各地並嘗試融入社區，又或留在邊境附近的臨時中轉中心。

無國界醫生團隊於南蘇丹等地的收容社區，發現麻疹和營養不良個案急增，情況令人憂慮。南蘇丹一直不時爆發麻疹疫情，該國衞生當局去年曾兩度宣佈麻疹爆發。隨著大量返鄉者湧入，加上流離失所者和當地社區的麻疹個案增多，令原已不勝負荷的醫療系統更添重擔。

香港的外科醫生陳健華（Akin）於今年6至8月，被派至南蘇丹本提烏（Bentiu）的無國界醫生醫院工作。他指大量返鄉者湧入營地，令醫院超負荷運作，最終需要收緊入院條件：

大部分的返鄉者患有麻疹，身上帶有各種傷口，亦有不少兒童營養不良。

其中一位令Akin最揪心的病人，是一位八歲的蘇丹女孩Nyanhial。女孩的父母、兄弟姐妹在衝突中遇害，她頓時成爲孤兒。爲了逃避持續的衝突，女孩隨鄰居和朋友連夜乘坐一輛超載的貨車前往南蘇丹，但途中不幸遇上嚴重的交通意外。她的左大腿骨折，有大片皮膚被削掉，傷口露出血管、神經線及多塊骨折碎片。

經過醫護團隊悉心的照顧，Akin為女孩順利完成骨折固定及植皮手術，並於完成任務返港前，將女孩交托給另一位到埗的香港醫生，讓對方接手女孩的復康治療。

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蘇丹衝突的影響已蔓延至鄰近國家——逃至南蘇丹的人，在邊境的中轉中心等待數周才獲安排轉移到其他地方。現時正值雨季，人們住在臨時帳篷甚或露宿，沒有足夠的食物、棲身處或醫療護理。麻疹和營養不良狀況本已令人擔憂，伴隨雨季到來和惡劣生活條件，令更為複雜的醫療危機逐步迫近。無國界醫生呼籲各界擴大應對回流人口的規模，加快提供生活必需品。

文章獲「無國界醫生」授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為《南蘇丹：蘇丹回流人口健康堪憂 港醫生奔赴千里救助病人》

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責任編輯：羅嘉欣