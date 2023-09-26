  • 31°C
香港時間 : 2023926日 (週二) 17:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【親子活動】低成本DIY精緻中秋燈籠　與孩子共製美好回憶迎佳節

育兒經 16:39 2023/09/26

分享：

分享：

熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

在家中也可以製作精美的燈籠！

本週五便是中秋佳節，大家準備好食物迎節了嗎？此外，燈籠更是每年賞月的必備物之一，如果尚未找到一款合心意的，建議大家不妨利用一些簡單的物資親手製作一個燈籠，除了別具意義外，又可以與孩子一起享受過程，一舉兩得！

最新影片推介︰

童學園

準備以下的物件，基本在文具店都可以搜羅齊全，十分方便：

紙巾、白膠漿、清水、氣球一個、油漆掃一個、一些小花和樹葉、剪刀、LED燈串一個及一束繩子。

步驟：

1. 把紙巾撕成碎片。

2. 白膠漿倒進碗中，然後加入清水，兩者的份量比例是1:1，然後將之攪和，成為混合白膠漿水。

3. 此時，把氣球吹脹成理想的燈籠大小。

4. 用油漆掃沾一些清水把碎紙巾黏貼在氣球上，貼滿一整個汽球的表層面積，完成第一層。記得近氣球吹氣口的位置，不要貼上紙巾，留一些空間以方便後續把氣球剪破。

5. 用油漆掃沾一些混合白膠漿水，同樣把碎紙巾黏貼在汽球上，然後貼滿一整個氣球的表層面積，完成第二層。

6. 把花和樹葉隨自己的喜好而貼在氣球上及掃上混合白膠漿水，然後再鋪上碎紙巾，完成第三層。

7. 把製作完的氣球放在陽光下，等待12小時曬乾它。

8. 用剪刀把氣球剪破後並取出，再修剪一下邊緣。

9. 放入LED燈串，獨一無二的燈籠便完成了！

點擊圖片放大
+11
+10

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【媽媽精明眼】飲可樂有機會贏迪士尼雙人套票　率先免費玩全新「魔雪奇緣世界」
16:46 2023/09/22
【媽媽精明眼】飲可樂有機會贏迪士尼雙人套票　率先免費玩全新「魔雪奇緣世界」
【中秋好去處】中秋賞月打卡好去處合集　花燈海+星光銀河+10米巨型月亮【不斷更新】
18:43 2023/09/25
【中秋好去處】中秋賞月打卡好去處合集　花燈海+星光銀河+10米巨型月亮【不斷更新】
【中秋好去處】4個大型中秋綵燈會免費入場　舞火龍+猜燈謎+工作坊活動一覽
17:33 2023/09/25
【中秋好去處】4個大型中秋綵燈會免費入場　舞火龍+猜燈謎+工作坊活動一覽

你可能感興趣

【媽媽精明眼】飲可樂有機會贏迪士尼雙人套票　率先免費玩全新「魔雪奇緣世界」
16:46 2023/09/22
【媽媽精明眼】飲可樂有機會贏迪士尼雙人套票　率先免費玩全新「魔雪奇緣世界」
【中秋好去處】中秋賞月打卡好去處合集　花燈海+星光銀河+10米巨型月亮【不斷更新】
18:43 2023/09/25
【中秋好去處】中秋賞月打卡好去處合集　花燈海+星光銀河+10米巨型月亮【不斷更新】
【中秋好去處】4個大型中秋綵燈會免費入場　舞火龍+猜燈謎+工作坊活動一覽
17:33 2023/09/25
【中秋好去處】4個大型中秋綵燈會免費入場　舞火龍+猜燈謎+工作坊活動一覽
親子活動 兒童健康 家庭教育 正能量 網絡熱話 中小學教育

最高瀏覽

【十優港姐】舊愛林作出事後麥明詩首度發文　與盛勁為沖繩拍拖放閃
【十優港姐】舊愛林作出事後麥明詩首度發文　與盛勁為沖繩拍拖放閃
【天氣報告】南海中部廣闊低壓區逐漸發展　中秋節料多雲有驟雨
【天氣報告】南海中部廣闊低壓區逐漸發展　中秋節料多雲有驟雨