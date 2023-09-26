【親子活動】低成本DIY精緻中秋燈籠　與孩子共製美好回憶迎佳節

▲ 在家中也可以製作精美的燈籠！

本週五便是中秋佳節，大家準備好食物迎節了嗎？此外，燈籠更是每年賞月的必備物之一，如果尚未找到一款合心意的，建議大家不妨利用一些簡單的物資親手製作一個燈籠，除了別具意義外，又可以與孩子一起享受過程，一舉兩得！

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準備以下的物件，基本在文具店都可以搜羅齊全，十分方便：

紙巾、白膠漿、清水、氣球一個、油漆掃一個、一些小花和樹葉、剪刀、LED燈串一個及一束繩子。

步驟：

1. 把紙巾撕成碎片。

2. 白膠漿倒進碗中，然後加入清水，兩者的份量比例是1:1，然後將之攪和，成為混合白膠漿水。

3. 此時，把氣球吹脹成理想的燈籠大小。

4. 用油漆掃沾一些清水把碎紙巾黏貼在氣球上，貼滿一整個汽球的表層面積，完成第一層。記得近氣球吹氣口的位置，不要貼上紙巾，留一些空間以方便後續把氣球剪破。

5. 用油漆掃沾一些混合白膠漿水，同樣把碎紙巾黏貼在汽球上，然後貼滿一整個氣球的表層面積，完成第二層。

6. 把花和樹葉隨自己的喜好而貼在氣球上及掃上混合白膠漿水，然後再鋪上碎紙巾，完成第三層。

7. 把製作完的氣球放在陽光下，等待12小時曬乾它。

8. 用剪刀把氣球剪破後並取出，再修剪一下邊緣。

9. 放入LED燈串，獨一無二的燈籠便完成了！

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責任編輯︰王明芳