【龍珠迷注意】台灣麥當勞龍珠主題套餐限時抽卡　七龍珠Z角色盲卡包+七龍珠Z撲克牌

▲ 台灣麥當勞將於明天起至10月24日，推出為期一個月的「七龍珠Z熱血限定祭」，每星期均有不同活動！

龍珠迷注意！台灣麥當勞將於明天起至10月24日，推出為期一個月的「七龍珠Z熱血限定祭」，每星期均有不同活動！期間除了推出限定龍珠包裝盒、飲料杯、外賣紙袋等，購買指定套餐更可換領特別版「七龍珠Z角色盲卡包」、「七龍珠Z撲克牌」。下文精選了各星期的特別活動，喜歡龍珠又準備遊台的你，記得Mark實日子、切勿錯過！

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9月27至10月10日——抽限定角色卡！



凡於這段時間於麥當勞購買任何食物，加台幣89元即可獲得「七龍珠Z角色盲卡包」一包，每包內含4張角色卡，更分燙金、鏡面、珠光等不同材質，甚具收藏價值。

盲卡共有18款，共設傳說角色卡、稀有角色卡、珍藏角色卡三種，悟空、悟天、達爾、笛子魔童都有，想儲齊一套的話，就要碰碰手氣了！

*大家要留意，加購「七龍珠Z角色盲卡包」只限堂食，外賣並不能參與活動。

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10月11至24日——免費換領七龍珠Z撲克牌

除了抽角色卡，大家亦可購買任何一款分享盒，並加點買一送一的指定飲品，即可免換領七龍珠Z撲克牌。全黑包裝的撲克牌相當型格，卡牌上注入的龍珠元素也別具心思，必須入手！

於「七龍珠Z熱血限定祭」期間，指定套餐如分享盒、分享餐、中杯冷飲，亦換上特別版龍珠包裝，打卡一流！

記者：吳霆俊