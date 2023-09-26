【鼻竇異物】22歲男鼻塞狂流鼻涕3年　手術夾出4cm惡臭硬物揭真身竟是這一物

▲ 22歲男鼻塞狂流鼻涕3年，手術夾出4cm惡臭硬物，揭真身竟是這一物。

長年鼻塞流鼻涕，成因未必是體弱感冒，也有可能是鼻内藏異物！一名22歲男大學生3年來受左側鼻塞及狂流黃鼻涕困擾，經醫生檢查後，驚見他的鼻竇內藏有異物，其後隨手術夾出一團惡臭硬物。而這時男患者才想起，異物真身竟是多年前消失的「它」。

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台中市「陳亮宇耳鼻喉科診所」院長陳亮宇醫師在Facebook專頁發文分享個案，表示該名男患者左邊鼻塞及流黃鼻涕的症狀已持續3年，跑遍各大醫院、服用抗生素、洗鼻子、用鼻噴劑等治療方法都試過，但情況依然沒改善。

陳醫師為他檢查後發現，患者的右邊鼻竇健康，惟左邊鼻竇開口有一條黃鼻涕，倒流到喉嚨，看似是慢性鼻竇炎。再做電腦斷層檢查後，醫師卻發現患者左邊鼻竇有蓄膿外，開口處似乎被一塊像是骨頭的東西擋住，懷疑是異生齒（牙齒在胚胎發育時長在了鼻腔或鼻竇內）導致了鼻竇慢性發炎。但醫師並不完全肯定，於是建議患者進行鼻竇內視鏡手術，以確認問題。

夾出4cm惡臭硬物 鼻炎成因曝光

然而，手術一打開鼻竇，一股惡臭隨即從患者鼻孔衝出，陳醫師瞬間被熏到皺眉：

天啊！味道超像躲在天花板內往生的老鼠！

陳醫師忍著惡臭，用器械拉出一塊體積約4cm大、已明顯鈣化、硬邦邦如石頭的灰紅色物體，定眼一看竟是一團紗布！在醫師追問下，患者猛然想起自己當年拔過左上排的智慧齒，當時牙醫讓他咬著紗布止血，結果回家睡一覺，醒來卻發現咬在嘴裡的紗布不見了，他便以為是睡著時不小心將紗布吞下肚，不以為意。但不久後，患者左邊鼻子就開始鼻塞、流鼻涕，他起初還以為是感冒，自行到藥店買藥吃，但愈吃病況卻愈糟。如今真相大白，患者的鼻炎成因正是當年拔牙後「消失」的止血紗布。

一種情況可致口中異物進入鼻竇

但究竟咬在嘴裡的紗布如何進入鼻竇？陳亮宇解釋，因上排牙齒的牙根與鼻竇底部是鄰居，拔智齒後有可能會有鼻竇與牙齦有相通的狀況。男患者可能就是在拔完智齒後，牙醫請他咬紗布止血時咬得太用力，咬住的紗布就被擠進鼻竇裡面。 陳醫師提醒，這種情況發生率不高，但仍需提高警覺。

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責任編輯：羅嘉欣