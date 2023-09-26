【遊行擲磚】反惡歌法遊行擲磚27歲男囚3年　官斥仇視警隊心態昭然若揭

▲ 反惡歌法遊行擲磚27歲男囚3年，官斥仇視警隊心態昭然若揭。（資料圖片）

2020年5月有市民在港島自發《反惡歌法大遊行》，任自由工作者的27歲男子涉向警方擲磚，早前承認1項暴動罪，今（26日）於區域法院被判入獄3年。法官指，示威者公然挑戰國家主權和法治，被告仇視警隊的心態昭然若揭。

被告袁展翔（27歲，自由工作者），承認於2020年5月24日，在銅鑼灣東角道與波斯富街之間的軒尼詩道路段參與暴動。

暫委法官彭亮廷判刑前回應辯方求情稱，被告當日原本前往拿電腦維修的說法，法官指被告戴著黑色鴨舌帽，穿黑色衣物，袋內帶備了額外的衣物和雨傘，可見他出發前已打算參與示威，辯方所呈上的維修收據只是掩飾，不接納辯方說法。

法官判刑時指，本案的遊行未經批准，參與人數達500人，幾乎癱瘓銅鑼灣。示威者叫喊的口號和揮動的旗幟有煽動分裂國家及仇恨警隊之意，被告向警方擲磚已不止鼓勵和利便其他示威者。

法官續指，遊行籌辦者的立場鮮明，示威者公然挑戰國家主權、法治和警方，被告仇視警隊的心態昭然若揭，案情嚴重。法官以4年9個月為量刑起點，認罪減至38個月，另考慮到被告的良好品格、在被捕時頭部受傷須定期覆診，額外減刑2個月，最終判囚3年。

案情指，案發日有人在港島發起遊行，未獲發不反對通知書。至中午時分約有500名示威者在銅鑼灣崇光百貨外聚集，高叫口號和揮舞旗幟，有人佔領行車路。警方警告不果，有示威者向警方投擲玻璃樽、磚頭等雜物，警方則發射催淚彈驅散。身穿綠色T恤和黑色長褲的被告被拍得將磚頭擲向警方，隨後被制服。

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記者：陳曉欣