【少年販毒】為「賺快錢」販運毒品K仔　15歲少年認罪判囚11年官籲好好做人

▲ 為「賺快錢」販運毒品K仔，15歲少年認罪判囚11年官籲好好做人。（資料圖片）

尚欠1個月便踏入16歲的少年，為「賺快錢」幫補家計，挺而走險協助包裝及販運毒品氯胺酮（俗稱K仔），每次獲酬400至500元。警員於涉案單位外埋伏拘捕少年，於單位內搜獲2.6公斤K仔，巿值171萬元，現年18歲涉案少年今（26日）於高等法院承認販毒罪。法官判刑時指，被告犯案時並非極端年輕，但仍接納其相當年輕，容易受影響而犯案，被告負責包裝及運送毒品角色亦重要，判監11年。法官最後勉勵被告於獄中好好做人，不要辜負父母的關懷。

被告張智軒，現年18歲，案發時年僅15歲11個月，報稱學生，中四程度。被告承認1項販運危險藥物，控罪指被告於2021年6月27日，在大嶼山梅窩大廈一單位，販運共2.6公斤毒品氯胺酮（俗稱K仔）。

代表律師求情時指，案發時被告尚欠1個月便踏足16歲，對事件深感後悔，並以英語撰寫了求情信，希望出獄後重新做人。

法官判刑時引述求情指，被告因家庭經濟拮据而愚蠢犯案，任職保安的父親因腳傷而影響工作，母親因疫情而失業。被告為「賺快錢」幫補家計，協助包裝毒品，每次可獲酬400至500元。

被告由囚友代筆撰寫求情信指，除了因經濟困難而犯案外，亦因讀書少而誤解法例，希望法庭給予機會。被告的母親則於求情信指，因父母忙於工作，由祖父母照顧被告，以致其價值觀被扭曲，被告亦因誤交損友才犯案。

法官指販毒為嚴重罪行，最高可判終身監禁及罰款500萬元。本案涉及販運2.6公斤K仔，若為成年人判刑起點應為19年。被告負責包裝及運送毒品，角色不及主腦嚴重，但仍然重要。被告案發時並非極端年輕，但仍屬年輕，容易受他人影響而犯案，故以16年半為判刑起點，考慮到其及早認罪，判監11年。

法官最後勉勵被告於獄中善用時間，努力讀書，裝備自己，出獄後好好做人，不要辜負父母的關懷。

案情指，警方於案發單位外埋伏，被告步出單位後被截查，警員以其藏有之鎖匙進入單位，發現單位有11包可再封口膠袋，內有2.37公斤K仔粉末，另有一包及8小包可再封口膠袋，內有共244克K仔，另有電子磅及膠袋封口機等工具，涉及毒品共2.6公斤粉末K仔，巿值約171萬元。被告警誡下稱為「賺快錢」而販毒。

閉路電視片段顯示，被告曾於案發前兩天，攜同2個可再用袋到達大廈，22分鐘後帶離大廈。案發當日被告攜帶紙箱進入大廈，離開大廈時則空手離開。涉案單位由1名叫黃錦榮（譯音）男子，於同年3月以7,500元租賃。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧