【最壞身教】內地遊客投訴迪士尼壞尿兜　兒子被迫隨地解決遭網民一句KO

▲ 其實去廁格尿尿就解決了！

自通關後，香港迪士尼樂園成為內地遊客必去的景點，每逢周六日都會逼爆。近日有內地男遊客帶同兒子周末遊迪士尼，投訴指男廁的尿兜壞了，很多小朋友都被迫尿在地上或尿褲子。

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男子以「香港迪士尼管理這麼差了嗎」為題在小紅書發文，他指迪士尼周末晚上7點半小便池壊了，問了洗手間清潔工人，對方指壞了。男子投訴指很多小朋友都「瀨尿」，情況可笑!

男子又投訴清潔工沒有將壞尿兜一事張貼告示，

周末來迪士尼的小朋友特別多，小朋友們的家長們不知道男洗手間不能用吧，你們可以門口標示小便池暫停使用，晚上8點多煙花、7點多洗手間已經排了很多人了，有憋不住的小朋友就尿在褲子和洗手間裡面了。

男子續說:「如果標示在外面，家長們就不用進，也可以去找其他洗手間。設備壞了都可以理解，小便池維修應該門口張貼公告，不要讓後面的遊客一直排隊，浪費時間。

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後更指出人身攻擊、歧視和地域黑真不能解决問题，「認識自身問题，優化方案」，才能真正解决問題云云。

有網友就不值內地男所為，發文指對方沒素質，應該尊重每個來自世界各地的人。

該網友指

明日世界的廁所很多，女生上廁所大多時間都要排隊，可沒抱怨過甚麼。也有人跟你說過走三十秒就有別的洗手間，不是港迪所有洗手間都壞了。真忍不了，別只在一個廁所裡等還禮貌讓別人家的小孩先用，拿你家孩子的身體健康換你的臉上有光。快速讓孩子上完廁所再讓後面排隊的人趕緊上到才是正理。你家小孩也是人，多為他著想。

不少網民也不認同內地男所有講法，「迪士尼廁所很多呀，這個廁所壞了就去另一個，都在附近」，「不是有馬桶嗎？」，認為「隨地大小便是因為廁所壞了」，「偶爾會有维修吧，哪裡都一樣啊」，認為樓主不應該將壞尿兜這種事無限放大。及後內地男在留言區上解釋，壞了都可以理解，認為重點是小便池维修應該在門口張貼公告，不要讓後面的遊客一直排隊浪费時間，「而不是態度冷漠，問三次都不回答」，事後再更新文章「補鑊」指，香港迪士尼是服務和節目都是很好的，認為是個别現象，「認識自身問题，優化方案，解決問題不就行了」。

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責任編輯︰王明芳