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【飲酒過量】出2萬獎金利誘員工狂灌酒　男子疑10分鐘狂飲1公斤52度白酒中毒亡

食用安全 13:56 2023/09/26

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男子疑10分鐘狂飲1公斤52度白酒中毒亡。

飲酒切勿過量，否則隨時致命！深圳一名張姓男員工，早前參與公司團體聚餐時，公司老闆疑為了搞熱氣氛，遂開出2萬元賞金（人民幣，下同），利誘張男與同事拼酒，據消息指，當時拼酒程度達到了「十分鐘兩斤52度的白酒」。張男後來疑因過度飲酒後倒地昏迷，送院證實酒精中毒，最終更不幸離世。

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活得健康啲

根據內地傳媒報道，事發於今年7月15日，張男到龍華區一飯店參與公司團體聚餐時，老闆為炒氣氛，遂提議鬥酒，先提出給5,000元獎金，惟後來見現場無人響應，再加碼1萬元。老闆後來又將目標指向張男，指如果張男喝贏了便給他2萬，喝輸了就讓他墊1萬，請全公司喝下午茶；之後老闆便挑選了幾名同事與張男進行拼酒。

據目擊的同事透露，眾人「一杯接一杯的喝，差不多10分鐘喝完了近2斤（約1公斤）白酒！」張男不久便倒地昏迷，被送往附近的深圳軍龍醫院搶救，當時被醫生診斷為「極嚴重的酒精中毒、吸入性肺炎、窒息、呼吸及心跳驟停。」

受害張男的親兄，後來接受傳媒訪問時悲痛表示，無法理解是為何弟弟酒量一般，竟在老闆和同事的起哄下，短時間內飲了不少酒，最終更因此失去了生命。哥哥指曾要求飯店出示當日CCTV，惟對方即指包廂房無安裝CCTV為由一口拒絕。

事件曝光後，張男公司便回應指，「由於聚餐事件導致目前出現了一些不可控因素，公司今天起正式解散，目前公司正積極處理突發事件」。面對此情況，有律師分析，儘管事件與老闆脫不了關係，但沒有主動拒絕的張男也有錯，所以本案最終不構成刑事案件，建議家屬可以提出民事索賠。

過量攝取酒精可致急性酒精中毒

醫院管理局急症科統籌委員會主席徐錫漢醫生曾指出，過量攝取酒精會抑壓大腦功能，並會出現頭痛、嘔吐、呼吸困難、失去知覺、昏迷等反應，亦可引致急性酒精中毒。

他提醒，市民要自行判斷身體可承受的酒量，如飲酒後出現面紅或感到身體發熱時，應立即停止飲酒，並用熱毛巾作熱敷。

根據世界衛生組織（WHO）資料，酒精中毒的症狀包括臉紅，言語不清，步態不穩，多動，多語，行為失態，反應遲緩，判斷力受損，麻木等。

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責任編輯：羅嘉欣

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