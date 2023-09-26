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【養生飲品】飯前喝1款飲品助調節血糖　醫生拆解6大神奇養生功效

保健美顏 12:12 2023/09/26

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飯前喝1款飲品助調節血糖，醫生拆解6大神奇養生功效。（iStock圖片）

飲食與身體健康息息相關。有台灣醫生近日拆解蘋果酸的好處，指在飯前後或飯後喝一杯蘋果醋，可調節血糖、胰島素水平，有利糖尿病和肥胖的控制，亦有改善皮膚、口腔疾病等多個功效。

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活得健康啲

台灣家醫科醫生李思賢近日在Facebook專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文，拆解蘋果酸的好處。他指蘋果酸是一種酸味的物質，不只存在於蘋果，其他水果如葡萄、山楂等亦含有蘋果酸。

蘋果酸6大神奇功效

李醫生指出蘋果酸對身體6大問題有改善的作用：

1.皮膚問題

蘋果酸是一種「α羥基酸」，是一種天然的去角質劑，故被廣泛應用在保養品中，改善皺紋和毛孔的狀態，但不建議直接將蘋果醋塗抹於皮膚，因為會過度刺激。

2.腎結石

有研究指出，蘋果酸可以「鹼化」尿液，提高尿液的pH值，令腎結石難形成，所以有預防或治療腎結石的效果。蘋果酸亦是檸檬酸（Citrate）的前驅物，有助於預防腎臟結晶的形成。

3.膽結石

蘋果酸有軟化膽結石的功效，和鎂離子一同服用有助溶解膽結石，以及緩解膽囊疼痛。

4.口臭、口腔潰瘍

蘋果酸可抑制細菌生長，所以可能對部分口腔疾病有幫助，李醫生指有病人飲用蘋果醋後，長年無法癒合的口腔潰瘍得到改善。

5.纖維肌痛症

纖維肌痛症是一種全身肌肉疼痛的疾病，服用蘋果酸和鎂離子有助改善症狀。

6.調節血糖

蘋果酸可調節血糖和胰島素水平，因此在飯前或飯後喝一杯蘋果醋，可輔助糖尿病和肥胖的控制。

李醫生補充，不少水果都含有蘋果酸，但為免攝取過多果糖，建議從蘋果醋或保健品中攝取。如飲用蘋果醋，建議以1:20的比例稀釋，即1匙蘋果醋配上20匙的水，一天可飲用1至2次。

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責任編輯：羅嘉欣

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