【C AllStar成員】SoulJase對酒當歌醉冧樂迷　何建曦認老派想出實體碟

▲ C AllStar成員SoulJase。

組合C AllStar成員SoulJase（何建曦）在前晚（9月24日）於中環舉辦以新歌《花見之酩》為主題的《花見之酩 Shall We Stay With Anicca》音樂、分享暨展覽會。今次是SoulJase首次舉辦展覽，吸引大批歌迷到場支持迫爆舖頭。

C AllStar休團後成員各自發展，其中SoulJase在音樂路上從未停下腳步，為應即將來到的中秋節，向來多唱淒慘情歌的他，在音樂會上一改作風，甫出場獻唱甜蜜情歌冧爆歌迷。

提到音樂路，SoulJase坦言在休團期間曾考慮過不再做音樂，但每當有人感覺到他有停下的跡象，包括三位C AllStar好兄弟，均會開口鼓勵他繼續做音樂，使SoulJase鼓起勇氣重新提起腳步。

首個展覽花盡心思

《花見之酩 Shall We Stay With Anicca》由SoulJase與法國某干邑品牌合辦，他透露今次構思全因他是愛酒之人，為使音樂、調酒結合，從3月至今，SoulJase幾乎每月都會與酒吧合作搞一場騷，相當有心。

除音樂及調酒，活動現場亦有SoulJase新歌相關的展覽，以及SoulJase親自操刀拍下的照片，SoulJase自言為人生首個展覽花盡心思，連醉態相都記錄亦分享予大家，當然不少得寫新詩記錄難忘一刻，不過云云展覧中，SoulJase表示最鍾意是他與《花見之酩》MV中7位調酒師的畫作，極具紀念。

要食解酒丸

談到難忘醉酒經驗，SoulJase笑言最難忘是今次MV拍攝過程中飲到「暈暈地」，而問到SoulJase揀女友條件，也與酒脫不了關係。

他笑指最緊要「飲得」，但要懂得節制，SoulJase指自己常常不勝酒力死頂，更表示：「飲多兩杯要食解酒丸」，故女友最重要飲得及節制。

至於未來動向，SoulJase指想今年出多一首單曲，希望儲齊4首單曲，有機會還想出唱片。

他更不諱言自己個性較老派，仍想出實體碟回饋支持多年的歌迷。

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