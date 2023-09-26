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【香港小姐】袁嘉敏被質疑收入支出不成正比　Candy爆seed：這種價格也不太過份吧

娛樂 15:26 2023/09/26

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選港姐入行的袁嘉敏（Candy）去年4月突然在個人社交網站，炮轟鍾培生父子是人渣，成為全城焦點，引發「鍾袁大戰」後避走法國。

袁嘉敏一舉一動受到網民關注，日前晒出一張乘坐商務客位到杜拜的相片引起熱議，被質疑收入支出不成正比。

【鍾袁一戰】袁嘉敏稱鍾培生主動提出「俾錢」　 Candy：他說的都不是事實

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爆seed反擊

袁嘉敏日前自爆一張乘坐阿聯酋航空商務客位到杜拜，然後再轉機到意大利南部、英國倫敦等地方遊玩。單是一張香港來回杜拜的機票隨時逾10萬元，被網民質疑她工作少，卻有錢豪歎世界狂歐遊，引起一眾網民熱論：「邊度嚟咁多錢？」、「係咪被包養？」

對於被網民質疑錢從哪裡來，袁嘉敏在IG公開機票價錢、住宿費用以及使費等，爆seed表示：「我很少公開講自己的洗使費，因為這是我的私事。」續指：「我從十三歲就自己一個人飛，這二十幾年來每次我都預算好，機票酒店都是我自己付錢的，這種價格也不太過份吧。」

袁嘉敏公開機票價錢、住宿費用等爆seed反擊。（IG圖片）

【整容疑雲】鼻樑變直膠味濃被質疑整容　袁嘉敏發文反擊：而家先係我天生嘅樣

公開機票+住宿費用

見機票訂單顯示，坐商務客位由香港到杜拜，再由杜拜飛往意大利那不勒斯約15500元，然後由那不勒斯飛到倫敦則乘坐廉航，連行李機票價格不用2600元，合共不足兩萬元，價錢十分相宜。至於在那不勒斯入住的酒店，則屬三星酒店，5晚費用約6500元。

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其後，她又公開參加當地旅行團的訂單，全部均顯示一位成人，力證自己獨自出遊：「其實自己一個人去旅行再join本地團有乜問題，影相咪叫其他人幫手影囉，我已經好多年都係咁樣周圍去。」

連日來她將旅行點滴放上網與眾同樂，見她吃的都並非貴價食物，不是意大利粉、拉麵就是越南湯河，非常貼地。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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