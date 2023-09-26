【香港夜經濟】海港城推連串消費獎賞活動　國慶日辦賞煙花活動免費乘搭天星小輪

▲ 海港城由9月25日起推出一系列消費獎賞活動。

海港城由9月25日起推出一系列消費獎賞活動，期望進一步刺激人流消費。此外，在國慶日更會舉辦煙花觀賞活動及贊助天星小輪免費乘搭日。海港城將於10月陸續舉辦更多優惠活動，包括大抽獎、美妝及餐飲主題體驗活動。

最新影片推介︰

1. 用DBS信用卡於海港城簽賬賺現金券

由9月25日至11月5日，顧客用DBS信用卡於海港城簽賬，即可賺高達HK$3,450海港城電子美食及購物現金券！

顧客可自由選擇於海港城之精選商戶購物時使用現金券。而電子美食現金券則可在海港城26間食肆內使用。

2. 海運戲院星期二推出買一送一優惠

海港城聯乘海運戲院帶來夜場電影購票優惠。除了現時的夜場購票優惠，由9月26日至11月5日的每個星期二，於戲院即場購買晚上6時後之電影放映場次，即可享買一送一優惠。再憑相關電子消費收據及電影戲票票尾，即可換領海港城HK$100電子美食現金券。

最優惠攻略，每人只需HK$20即可睇戲！購買星期二晚上9時後的2D電影場次可享有三重優惠：首先憑現時海運戲院的推廣以HK$40購票，再享有今次活動的買一送一優惠，更可換領HK$100電子美食現金券。

3. 多間商戶晚上購物限定優惠

海港城特意推出「晚上賞食、賞買、賞優惠」活動，為顧客搜羅一系列晚上6時後的購物限定優惠，當中參與的品牌眾多！

4. 泊車著數再加碼

即日起至10月20日，逢星期一至五晚上7時後入車，消費HK$100即可獲得3小時免費泊車；消費HK$200更可享5小時。其他時段消費每HK$100可享1小時免費泊車，每日最高可享6小時。

5. 指定餐廳買一送一優惠

由9月25日至11月5日，於晚上8時後入座指定海港城餐廳，即可享有特選餐牌買一送一優惠。顧客在晚上八時後入座指定餐廳，可用優惠價HK$100在指定餐牌上任選3款甜品和飲品。

6. 開放海景位置欣賞國慶煙花

國慶煙花匯演當日，海港城會在海運大廈露天停車場舉辦煙花觀賞活動，預計將有10,000名市民及遊客參與，一同欣賞這香港盛事。

由今日起至10月1日，顧客於海港城消費滿指定金額及捐款HK$30予香港公益金，即可換領煙花匯演入場券。消費HK$1,500 或以上就可換領一張入場券，消費滿HK$4,000，即可換領4張入場券。參與「Shop for Free Dining」活動更可得到雙倍入場券。

此外，海港城有25間海景餐廳食肆更可欣賞維港煙花匯演，涵蓋不同菜式餐廳。當中亦有餐廳在10月1日推出「煙花套餐」供大家預訂。

7. 免費搭天星小輪

在國慶日當天，海港城贊助全日免費乘搭來往尖沙咀及灣仔的天星小輪。

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責任編輯︰陳珈希