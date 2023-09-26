【夜市熱話】$20四粒燒賣中秋再登場　老闆親解不以辣油做賣點原因

▲ 香料案內所老闆Terry跟太太一腳踢經營當晚市集。（被訪者提供）

K11 MUSEA與星光大道合作的尖沙咀文化海濱市集「星光夜市」上周五（22日）開鑼，其中一檔小食檔，賣定價20元4粒燒賣，引起網民熱議，後來食檔「香料案內所」解畫，其實他們主打的的自家製辣椒油。

事實再次証明，在市場上有noise好過沒有，結果翌晚檔口大排長龍！老闆Terry親自為這次「燒賣事件」解畫。



今次擺市集賣燒賣加辣油，因開售後被網民焦聚於售價，，有人認為定價太高，但也有人見燒賣大大粒，加上自家製的辣油，都引發了好奇心，結果令檔口「人氣急升」，老闆Terry坦言，當上周五有報導出街後，反應不算理想，但到了周末，就多了不少客人光顧，預先準備好的燒賣分量亦很快售罄。

▲ 他在社交平台解說。

為網民圍攻不快

對於意料不到的回響，Terry表示抱平常心。「第一晚好像被網民圍攻，的確有點不開心，覺得賣不完便搬回倉，到之後反應變好，當然開心，做生意當然想有錢賺，現在未來得及點算，但相信可有少少利潤。」

他在上周末也在社交平台解釋，其實檔口主打的是自家的手製3款辣椒油，燒賣只是陪襯。

至於為何開售時不把辣椒油做重點，他解釋：「我之前都有做市集經驗，知道熟食牌不容易申請，之前擺檔都是以賣辣椒油送燒賣方法出售，因今次申請到可以賣熟食，就一併過發售。好像連鎖快餐店賣炸雞塊，顧客重點可能都是其醬料，但宣傳時都是講以炸雞為主一樣。」

▲ K11一連四星期「星光夜市」。（經濟日報圖片）

Terry過去兩年，在港九新界有擺市集經驗，可說經驗豐富，今次他在「星光夜市」會擺檔三星期，本周末的中秋國慶假也會在堅尼地城及荔枝角D2 Place開檔，相當賣力。

對上次夜市成績，他亦感滿意。「K11上個月已舉行過這類市集，我覺得在人流和地點都極適合，故當這裡再搞夜市，便再次投檔，幸好反應都不錯。」

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記者:陳家昌