【讀書壓力】港鐵驚變流動自修室　青年車廂開摺枱放膠櫈溫書

▲ 一名青年在港鐵車廂開摺枱放膠櫈溫書，被網民笑稱港鐵變成流動自修室。

香港寸金尺土，很多學生都要爭取空間溫習。有網民在「連登討論區」上載一張照片，見到一名青年在港鐵車廂打開摺枱翻閱課本及工作紙，旁若無人看得非常入神，而旁邊更放了一張膠櫈，其舉動引來網民側目。

「連登仔」在討論區開帖文上載該張照片，形容「呢個男仔喺地鐵擺晒枱櫈溫書咁勤力，佢一定喺屋企冇地方溫書。」從相片中可見，身穿淺藍色T恤、抱著袋子的四眼青年在殘舊的摺枱上專心翻閱課本，並手持一疊工作紙，旁邊則放置了藍色膠櫈，他身後還有一個紙袋，可見青年外出好大陣仗。

▲ 青年在港鐵車廂打開摺枱翻閱課本及工作紙，看得相當入神。（「連登討論區」圖片）

網民笑稱：最重要有免費冷氣

網民見狀均大表驚訝，有網民形容港鐵像變成「流動自修室」，可以由頭站坐到尾站，再由尾站坐到頭站，青年可一直歎免費冷氣。有人亦質疑他是否博出位、博眼球等。點擊圖片即睇更多網民意見：

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父子港鐵車廂開摺枱做功課

在港鐵車廂開摺枱不是新鮮事。數年前曾有一對父子在港鐵車廂開摺枱，兒子埋頭苦幹做功課，父親在旁督導，被網民笑稱港鐵可在車廂開辦補習班，「贏在地鐵站」。而內地數月前亦有一名小學男生在地鐵車廂內又坐又跪做功課，有女乘客見狀上前關心，男童表示要抓緊時間做功課，令女乘客感到心酸。

▲ 數年前一對父子在港鐵車廂開摺枱，兒子埋頭苦幹做功課，父親在旁督導。（網上圖片）

香港鐵路附例規定，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區線列車的乘客，只可攜帶一件長闊高相加的尺寸總和不超過170厘米、而任何一邊的長度均不超過130厘米的行李。未知摺枱摺起後的高度，有沒有超出限制。

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責任編輯：王明芳