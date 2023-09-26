【KO痛症】26歲OL一日久坐10小時　痛症持續逾月揭患「死臀綜合症」

▲ 26歲OL一日久坐10小時，痛症持續逾月，揭患「死臀綜合症」。

不少打工仔缺乏運動，經常久坐辦公室，容易造成筋骨痠痛，但原來可招致更嚴重的後果。內地一名26歲女子因腰部不適，因而開始慢跑健身，但痛症卻蔓延至膝蓋位置，最終經針灸推拿科醫師接診，發現她患上的竟是「死臀綜合症」。

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據內地媒體《華商網》報道，浙江一名26歲室內設計師小戴（化名），平日工時超過10小時，一整日坐著的時間，跟睡眠時間差不多。而自2個月前開始，小戴開始出現腰部不適徵狀，只要久坐就會腰痠難忍。

小戴原以為是自己平常缺乏運動所致，因此開始在近一個月慢跑健身，惟她其後發現膝蓋也出現疼痛，因此就前往當地社區健康服務中心針灸推拿科就診。

而替小戴診治的針灸推拿科醫師夏煥娟，在接診後指出小戴體型偏胖，未有生育經驗，臀部卻特別鬆垮，認為她可能是患上「死臀綜合症」。

至於何謂「死臀綜合症」？夏煥娟指出，人體臀部包含臀大肌、臀中肌、臀小肌等多個肌群。其中臀大肌體積最大、力量最強，也是伸展髖關節最強有力的肌肉，主要負責腿後伸、外旋髖關節、穩定骶髂關節等。而日常生活中的跑、跳、走、動都要用到臀肌，來穩定下肢、保護關節、腰椎及膝蓋在運動中不受傷害。

臀大肌是人體體積最大一塊肌肉，感覺卻比較遲鈍。當人長期久坐，臀大肌處於長期不工作狀態，就會容易失憶，忘記如何收縮。而當臀肌功能減弱時，腰部和膝部的肌肉就會代償，長此就會造成代償肌肉勞損，引發腰背部或膝關節疼痛。

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責任編輯：羅嘉欣