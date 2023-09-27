【限時展覽】緬懷老香港書法招牌墨迹　兼賞跑馬地百年古老大宅【內附地址】

▲ 「墨跡團隊」是次收集了幾位老師的作品，為大家展示其翰墨痕迹，一睹諸位生前的藝術成就。（葉翠華攝）

提起書法，你想起甚麼？王羲之《蘭亭集序》？顏真卿《祭姪文稿》？歐陽詢、柳公權、佘雪曼，甚或是徐沛之書寫黃偉文填詞、陳奕迅主唱《陀飛輪》？這些都是收在博物館的珍藏……但，中國書法，作為中國文化核心的核心，其實一直在我們的生活中，也是老香港一道獨特的城巿風景。

香港自開埠以來，一直是嶺南文化的集中地，也是弘揚華南文化重鎮。上世紀香港老照片，繁華街道樓宇兩旁招牌林立，霓紅夜景世界聞名，東方之珠美號不脛而走，香港街頭的招牌是城巿的一道人文風景，當中不乏名家手筆。

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惟近年隨着社會發展，一些記載着嶺南藝術文化的書藝招牌，或因店舖結業，或因建築條例而被拆卸。幸得有心人，集合和紀錄了一些老香港招牌書法家的墨寶及資料，近日舉行了一個名為《墨跡：構築香港的書法家》書法回顧聯展。

展場為三級歷史建築

事實上，香港在上世紀30至80年代，一直擁有多位書法造詣甚高、風格獨當一面的老師，但往往被大眾所忽略而不多見經傳，當中包括區建公、謝熙、卓少衡及黎一鳴等前輩。

前兩位自30年代書寫香江逾半招牌楹聯，為香港城巿書法訂下風格走向；後兩位則書寫了大部分香港流通的書法商業卡片，將印刷技術及書法完美融合。「墨跡團隊」是次收集了幾位老師的作品，為大家展示其翰墨痕迹，一睹諸位生前的藝術成就。

此外，為便利海外觀眾，「墨跡團隊」亦製作了VR虛擬展覽，讓不便於展期內到訪香港跑馬地展場的觀眾能一睹展品，讀者可按此連結參觀。

▲ 《墨跡：構築香港的書法家》書法回顧聯展一隅，圖中「源吉林甘和茶」木匾，出自卓少衡手筆。（葉翠華攝）

順帶一提，該展覽場地乃跑馬地區內最古老的建築物之一，屬三級歷史建築，是1920年代末建成的法式裝飾藝術風格建築，觀展時可一併參觀。

《墨跡：構築香港的書法家》書法回顧聯展

日期：2023年9月29日至10月1日（周五至周日）

時間：中午12時至下午6時

地點：香港跑馬地山村道54號保良局V54

查詢：2669 8868

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《字由人──漢字創意集》展覽

除了透過上述展覽認識香港城巿與書法的融合關係外，由香港藝術館與著名本地設計師劉小康聯合策展的《字由人──漢字創意集》展覽亦值得一看，透過對不同領域的漢字研究成果，展覽展示了漢字在人文生活及當代創作上的價值，讓大家以多重視野探尋漢字、書法、創作與藝術的關係。

日期：即日至11月26日

地點：香港藝術館5樓新空間

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名家手筆老字號招牌

香港城巿風景不少招牌的翰墨痕迹，你或許在行過路過是也曾經偶遇過，但可知它們是出自何人手筆？其實，香港不少老字號的招牌都大有來頭，筆者從本報資料圖片中，搜出多張本港老字號招牌的相片，與大家縷述箇中創作者。

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記者：葉翠華