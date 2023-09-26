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【食用安全】拆開月餅驚見發霉港女不捨丟棄　網民建議高溫消毒專家警告：小心患癌

食用安全 18:00 2023/09/26

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拆開月餅驚見發霉，港女不捨丟棄。

中秋快到，又是食月餅的時候！不過，近日有女網民於家中拆開月餅包裝後，發現月餅表面有發霉情況，由於不想輕易捨棄，因此便在社交平台向其他網民請教「批走左個餅面，入面仲食唔食得?」事件曝光後，瞬即引起網民關注，其中有人更指，可「批走霉菌，之後切薄片攞去蒸」。食安專家文嘉敏博士接受TOPick訪問時便指出，一旦月餅表面上有發霉情況，建議市民最好避免進食，因為菌絲很大機會已深入月餅裡面，有致癌風險。

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活得健康啲

女網民於「香港茶餐廳及美食關注組」發文，指因看見家中的純黃蓮蓉月餅，其表層有發霉情況，於是便詢問一眾網民:

批走左個餅面，入面仲食唔食得？真心求解答

(FB圖片)

女網民其後又留言回應，最終決定將月餅丟棄。她補充指「月餅係新鮮製無加防腐劑」，由友人所送，對方亦忘了提醒自己要將月餅放入雪櫃，因此認為責任在於自己個人儲存不當。她又承認因自己無知，才會問「仲食唔食得呢個問題」。

個人儲存不當做成發霉，所以唔需要報食安、唔需要去更換.... 

帖文一出，立即引起不少網民熱議，大部分網民指此舉極危險，「不要再食，因為霉是細菌來的」、「菌絲係可以非常深入食物入邊」、「你表面淨係見到有毛菌，其實細菌一早已經入侵食物內部」「黃曲黴素就引致肝癌」；不過亦有網民建議高溫消毒，「批走霉菌，之後切薄片攞去蒸」、「蒸過就無事！！」

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食安專家意見

香港食品創新科技及安全中心食品研究項目經理文嘉敏博士接受TOPick訪問時，表示月餅發霉一般不建議食用。她解釋指如果包裝或儲存方法失當，讓空氣或濕氣進入包裝袋後，月餅便有機會發霉。她指當月餅表面一旦已出現霉菌，裡面的蓮蓉亦可能已受菌絲污染，這個時候便要小心霉菌所衍生的黃曲霉毒素，容易有致癌風險。

至於高溫是否能殺菌，文嘉敏稱，儘管有研究指黃曲霉毒素於160度高溫以上可遭分解，但她提醒普通家庭的蒸煮溫度，最高只達100度，並不合符要求。即使可用焗爐烤熱至160度以上，她指相信月餅質感口味已變質，故相信並不可行，亦不建議市民將發霉月餅切片蒸煮。

在月餅儲存方法方面，文嘉敏建議，如果月餅未會在短時間內食用，可存放在負18度下的冰格，至食用時才解凍，再加熱進食。

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責任編輯：羅嘉欣

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