【危駕致死】涉斑馬線撞斃途人認危駕等罪囚1年　八旬小巴司機疫情下未續駕駛執照

▲ 81歲小巴司機疑於何文田常盛街斑馬線撞斃1名65歲途人，涉案司機今（26日）於區域法院承認危駕等罪，被判監1年，罰款4,000元，停牌5年。（資料圖片）

81歲小巴司機疑於何文田常盛街斑馬線撞斃1名65歲途人，事後被揭發其駕駛執照於案發時已經屆滿69天，被告於警誡下承認駕駛執照已過期，稱由於疫情下運輸署中心關閉，故未能續證。涉案司機今（26日）於區域法院承認危駕等罪，被判監1年，罰款4,000元，停牌5年。暫委法官判刑時指，這是一宗令人心傷的交通意外，被告行為並非差至令人覺得自私魯莽。

被告冼沐生（案發時81歲），今承認1項危險駕駛引致他人死亡罪，以及1項駕駛時沒有有效駕駛執照罪。辯方求情指，被告現時83歲，案發後已退休，僅於2013年干犯不小心駕駛，被告於案發時未有超速或酒駕，以及受藥物影響。

暫委法官判刑時指，這是一宗令人心傷的交通意外，死者妻子比死者早過馬路，回頭時已看見死者臥於地上，又指法庭須清晰傳達訊息，即危駕會帶來極嚴重後果，判刑須帶來阻嚇性。

暫委法官指，被告行為並非差至令人覺得自私魯莽，顧及到至親離世的困難怨憤，雖然判處被告即時監禁對被告家人有創傷性影響，但法庭有責任向公眾解釋駕駛者須負上的公眾責任。

暫委法官指，被告案發時非單單一刻分神，考慮被告認罪等因素，就危險駕駛引致他人死亡罪判監1年，就駕駛時沒有有效駕駛執照罪則罰款4,000元，另頒令被告停牌5年。

案情指，被告於2022年4月12日晚上7時半，沿何文田常盛街東行至常盛街與常樂街交界，駕駛小巴時撞倒王姓男死者。當時王正與妻子沿案發地點過馬路，王的妻子走在前方，轉頭便看到王被小巴撞倒，臥在地上，雙眼及鼻孔均流血。

救護員到場後發現王已停止心跳，王被送往廣華醫院後，於8時04分證實死亡，死因為多處受鈍力創傷，和被行駛汽車撞擊吻合，被告於同日被捕，隨後被發現其駕駛執照已於2022年2月2日屆滿。化驗報告指出，涉案小時案發時時速約37公里。

被告於翌日進行錄影會面時指，案發時駕駛小巴駛過斑馬線時，確定沒有行人後加速，死者隨後在小巴左前方走出馬路，被告沒有及時剎車撞到死者。

被告又指，案發時得知駕照已經過期，並打算於2022年2月到運輸署中心續證，惟中心因疫情而關閉，被告亦不知道可於網上續證。被告續指，他亦因疫情下診所關閉而沒有驗眼，對上一次驗眼已於2019年。

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記者：梁錦麟