《4拍4家族》主題曲 《毋忘 “If I don’t remember”》MV登場　謝安琪對戲內親情訊息有共鳴

▲ 《4拍4家族》

由賴恩慈執導﹐謝安琪（Kay）、泰迪羅賓（Teddy Robin）、Anna hisbbuR，以及陳諾霆（Rondi）領銜主演的電影《4拍4家族》，在今日（9月26日）發布6位人物角色海報，以及謝安琪主唱的電影主題曲《毋忘 “If I don’t remember”》MV。

歌曲由電影音樂總監戴偉作曲，梁栢堅填詞，歌詞以記憶為主題，詮釋Kay飾演的主角Cat患病之後，終於悟出家人和知音人的可貴，戲中Cat跟3位家庭成員之間各有不同問題，但隨著4人組成Band Four樂隊﹐箇中的掙扎、不和最後都因音樂而化解。

親情訊息有共鳴

Kay非常喜歡戲中的親情訊息，並相信觀眾都會好有共鳴：「我想做人做到一定年紀，都總會試過跟家庭成員有些事情是解決不到，抑或互相理解不到，所以我都有很多真實的感情可以投射在角色裡面。」

她對於Cat跟3位家庭成員之間的關係都深有感受。戲中她的兒子Riley（陳諾霆飾）因沉迷打鼓而荒廢學業，現實中作為兩孩之母的Kay，都很明白Cat的內心掙扎：「一個家長面對著一個這麼有音樂天分的人，但是他學業是不行的，那怎麼取捨呢？點樣栽培他呢？這些都是很真實的事情，我對於這些個題材很有感覺的，就是怎麼為之一個好的家長，是走一條人人都走的路，還是你看準你的小朋友長處呢。」

值得一提，飾演Riley的Rondi，今年10歲的他本身來自音樂世家，6歲經已上過紅館為古巨基伴奏，亦有份參與ViuTV打鼓真人騷《擊戰》，Kay對於這個天才兒子的欣賞之情，溢於言表「Rondi是一個世界級的音樂天才！是一個好有趣嘅小朋友，由於我自己本身好鍾意同小朋友相處，我哋幾乎無任何的磨合期，一來到就已經好能夠互相溝通，仲有在片場互相照顧。」

逐步解開介蒂

至於戲中Kay同父異母的妹妹樂弦，就是由2020年出道的新晉獨立音樂人Anna hisbbuR所飾演。

Kay透露開拍前已經有留意Anna的作品，並以為對方性格冷酷，然而片場相處日子愈久，Kay對Anna印象都有改變：「我哋等埋位時候一有機會就傾計，睇下對方鍾意乜嘢音樂，或者有演出嘅時候攞出嚟講，識多咗之後我哋，好自然咁產生了感情，我亦好錫佢，我覺得而家對住Anna有一種，真係我妹妹嘅感覺。」戲中二人從互相不信任對方，到逐步解開心中介蒂，Kay就指當中關係變化自然動人。

Teddy在戲中飾演兩姊妹的父親家勁，家勁在女兒Cat小時候，經已離家出走，直至Cat母親離世才回港，Cat開初對家勁欲修補關係並不領情，但因為音樂這對不和父女的關係逐漸緩解。

把握機會夾Band

現實中，Kay跟丈夫張繼聰都是歌手，自然對於戲中用音樂連繫家庭很有同感：「一家人如果有一個共同的話題，同樣喜歡的喜好，那一定會感情更好，這部電影裡面其實四個角色都是有音樂天分的人，其實這點是很難得的，亦因為這樣，音樂是他們之間產生特別的連繫，從而修補他們之間的關係。導演將音樂同家庭兩個元素連繫一齊，呈現出來是很舒服和自然。」

在MV中見到Band Four上台演出主題曲，Kay回想拍攝這一幕時，現場藝穗會有好多音樂人，大家就即場把握機會夾Band：「我們現場是有真玩的，還未埋位之前，Rondi玩得最多，Teddy 也是會偶爾跟 Rondi，Free Style即場夾歌，很多幕前的都是音樂人，我們幕後也有很多共同話題。」

眾樂人客串

除以上幾位，電影亦邀請一眾音樂人演出及客串，包括張進翹、Jan Curious、DJ黃志淙、樂隊Nowhere Boys及The Hertz、鼓手蘇耀銘及吳卓曦。

另外，蔡紫晴、章尾而及劉君冬就飾演Cat的前Band Four成員，而本身是組合朱凌凌成員的朱栢謙，就飾演醫生，至於陳奐仁就演表演場地Fridge Bar老闆，幾位都有在戲中表演樂器，樂聲貫穿整部電影。

最新影片推介：炎明熹專訪