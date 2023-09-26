【生育計劃】父母打算生第三胎　想19歲大女幫手養︰你可以負擔一半

▲ 有父母計劃生第三胎，想19歲大女幫手養。（iStock圖片）

生兒育女是家庭的重大決定，為人父母亦責任巨大，有夫妻選擇不生，也有人喜歡多孩。近日內地一名大學生在社交媒體分享家庭問題，父母計劃生第三胎，想她將來幫手養育弟妹，她表示反對，認為父母既然沒有足夠能力，就不應再生。

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該名19歲女生現就讀大學三年級，將近20歲了，而妹妹則讀高三。最近爸媽告訴她要生三胎，她直言「瞬間崩潰，感覺我像是被這個家拋棄了一樣」。她指媽媽已40多歲，家裡也不是很富裕，她不滿寫道︰

不理解為什麼一定要多一個孩子，生下來誰養，怎麼養……

猶如未婚湊仔

她覺得自己是一個失敗的教育樣本，不解「為什麼要多一個生命來體驗痛苦」。據微博截圖可見，她分享與爸爸的短訊對話，爸爸向她透露生第三胎的想法，她表明「算了吧養不起」。可是爸爸卻表示︰

你可以負擔一半，那時候你就有經濟能力了。

她不滿「我未婚養一娃」，爸爸強調「是我養，你幫點忙而已」。她堅決不同意，爸爸即以情感勒索「就當提前孝敬父母了」。女兒追問爸爸生第三胎的原因，他稱「政府支持三胎，好像還有獎勵」，而且還提出︰

你們現在長大了都不好玩了，想再生個小孩玩玩，小時候的你們還是很好玩的。

女兒不滿父母生孩子這麼草率，爸爸則指並不草率，是與她媽媽商量好的。當她提及媽媽已經是高齡懷孕，爸爸回應「45歲之前是可以的，不過媽媽會辛苦點」。最後他再問女兒有沒有意見和想法，女兒表明「不可能同意，我沒有同意的理由」，於是爸爸憤然表示「我是在通知你」。

網民勸別養

網民紛紛表達意見，有人覺得父母想追仔，也認為他們漠視自己的經濟條件。有網民表示，「是想拚個兒子吧」、「別掏錢別給他們養」、「生下來的不是你的弟弟妹妹，是你的一胎」、「沒人為那個小孩想想嗎？」。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳