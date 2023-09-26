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【獨家圖片】王怡然素顏憔悴現身街頭　相約同屆落選港姐陳怡名做Facial扮靚

娛樂 15:55 2023/09/26

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心事重重！

港姐雙料亞軍王怡然（Lynn）近日爆出負面新聞，指其父母於內地十多個城市經營補習社，可惜於2021年因經營不善倒閉並「走佬」。

他們舉家捲款逃至香港，拖欠上千員工的工資及騙取過千家長學費合共過千萬元人民幣，眾「苦主」更於網上留言大呼「還錢」。

【香港小姐2023】王怡然興奮舉V遭網民繼續狙擊　莊子璇成功堆埋與郭珮文潘明璇勁老友

負面新聞纏身

事件發生後，本來是人氣網紅的她，被發現大幅刪去小紅書、抖音帳號內的帖文，兩個平台內同樣只剩下一則帖文。

除外，之後她又再爆出一段怒罵餐廳侍應的抖音片，引起網上熱議，不少網民對她印象變差。

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憔悴現身

日前TOPick記者發現Lynn現身尖沙咀街頭，素顏上陣的她，戴上口罩，穿上白色TEE配超短褲大玩下身「失蹤」，大晒美腿。

未知是否近日因負面新聞纏身，見Lynn較之前消瘦及憔悴，過馬路期間全程心神恍惚，似乎心事重重。

相約陳怡名做Facial

隨後，Lynn走入一間大型藥房，四周望又不停撳電話，原來她相約同屆同樣是負評多多的陳怡名。

全黑打扮﹑戴上墨鏡的陳怡名與Lynn見面後，二人一同走入商廈，見她們似乎不太熟路，看清楚水牌後，她們上了一間美容中心，相信透過做Facial扮靚靚，趁機放鬆身心，放下近日的煩惱。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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