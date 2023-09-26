【我的天堂城市】姜濤李嘉文互獻熒幕初吻　擇偶先睇外表渴望甜言蜜語

「有你的地方就是我的天堂城市。」由MIRROR人氣成員姜濤飾演的台灣留學生Jack，在美國紐約邂逅李嘉文（Jessica）飾演的新加坡留學生LuLu，因熱愛嘻哈舞蹈而譜出情緣。兩人在戲中雙雙奉獻螢幕初吻，無論演戲或戀愛都是初哥的姜濤，吻戲演出自然，他稱在專人指導下吻戲一take過。

姜濤A0是否傳說？這個神秘話題今回未有答案，但姜糖和讀者們可在是次訪問窺探這位萬人迷的愛情觀。

新片《我的天堂城市》背景發生在美國紐約，分成3個單元，當中姜濤與李嘉文飾演一對同樣喜愛嘻哈舞蹈的留學生，在街頭邂逅一拍即合，發展成小情侶。

當Jessica得悉要飾演姜濤的女友，有曾擔心不被姜糖接受？姜濤鬼馬搶答：「你在美國怕甚麼？哈哈！」Jessica讚揚姜糖們超好，對她很友善，姜濤指粉絲都理解這只是工作，不會呷醋。

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▲ 姜濤不斷和Jessica請教感情問題。（文子健攝）

美國有親密指導

戲中兩人皆奉獻了熒幕初吻，Jessica指兩人做足準備，因在美國拍親熱戲會有「親密指導」在場，解釋劇情需要做的親密動作，問准演員會否感到不舒服後，再與導演溝通，她說：「我們很清楚每一個動作是在甚麼情況下去做的，所以大家都可以一take過。」

經驗淺的姜濤會否感到尷尬？「沒有！其實當我去到美國，那個環境已令我放鬆了許多。」他補充親密指導提醒他們要用漱口水漱口，除了消除口氣，當時還正值新冠肺炎盛行時期，用漱口水有助殺菌。

▲ Jessica闊別4年返港，最掛念媽媽的住家飯，並相約了一些好友見面。（文子健攝）

模仿NBA球星說話練英語

事前準備工夫還有語言方面。姜濤在戲中有不少英語對白，更與黑人演員有對手戲，向來自稱英語能力不高的姜濤，在戲中說英語頗流利。他解釋自己一直愛看NBA及NBA球星專訪，會不時模仿他們說話。

他感謝導演沒有給他長長的台詞，他在能力範圍內說得到。當遇到不懂的英語，就會請教Jessica，大讚她「英文好叻！」他在開拍前約一星期抵達美國適應環境，亦把握時間去練習英語。

開拍前在Jessica眼中，姜濤是一位巨星，姜濤則上網搜尋過其資料，「最大分別她以前是直頭髮，見面後發覺她很不一樣，好surprise我。」Jessica憶述兩人一見如故，「因為整個劇組都是美國人和台灣人，只有我倆是香港人勁講廣東話。」姜濤稱與Jessica相處舒服零尷尬，大家合得來。

▲ 姜濤坦言會喜歡另一半對他說甜言蜜語。（文子健攝）

姜濤請教「感情專家」

兩人勁講廣東話的話題除了討論劇本之外，姜濤對Jessica的感情世界也相當好奇，不斷「訪問」對方吸取經驗。姜濤形容她是感情專家，要跟她「學習交流」；拍過數次拖的Jessica難忘與其中一位前度要經歷異地戀，就像戲中Jack和LuLu要面對異地戀難關。

「好難呀！我試過，真的不行。除非本身感情基礎超好，如果只相處幾個月就開始異地戀，就很難維繫了。」姜濤卻認為要視乎雙方的愛有多深，「如果你很喜歡對方，也未必不行吧。」

▲ 姜濤在《我的天堂城市》飾演Jack。

Jessica直言無論是否異地戀，雙方最重要有經常性溝通，一起共同成長，當雙方缺乏聯繫一段時間，就很大機會分開。她當時與男友分隔紐約和香港，一年間雙方有斷斷續續飛往兩地見面。

「誰提出分手？」姜濤即場訪問，Jessica回答有次見面後男方提出分手，「你有沒有不開心?」她答當然有！姜濤感慨自己當紅的代價，就是未能如普通人一樣出街拍拖，與「Long D」差不多。

他坦言不介意異地戀：「如果我有（情人）我可能沒所謂，就算在香港識到一個，我都沒有辦法出街（拍拖），所以對我來說應該沒大分別。可能對方在外地更好，我可以過去探望，還比香港少人（打擾）。」

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心理測驗剖白愛情觀

姜濤另透過3條心理測驗進一步剖白愛情觀，其中一條測試他需要一個怎樣的情人。問題是：「當你和戀人一起散步時，突然從天上掉下鳥糞，你覺得鳥糞落在哪裡？」姜濤選擇「跌落自己身上」。

結果指他願意為愛人犧牲奉獻，同時在不知不覺間對愛人有所期待，希望得到「回報」，若愛人不常對他說「我愛你」等甜言蜜語，他會感到不滿。要注意不應對愛情表達太計較，也不應強迫愛人回報，讓感情自然發展較佳。

▲ 姜濤和李嘉文因合作電影而成為好友。（文子健攝）

姜濤一邊聽分析一邊幻想愛人，他認同自己是這樣的人，對愛人應該有很多期待，想對方多說甜言蜜語，但明白其實不應期望過高。Jessica則選了「鳥糞落在他們身前」，代表她喜歡追求刺激感和驚喜，希望另一半與她透過共同興趣保持新鮮感。

她聞言後高呼好準，並透露與現任男友每周會一起去攀石、露營、行山等，「一段愛情是需要經營，不能冷卻下來。」姜濤若有所思：「沒錯……」Jessica希望她的愛情能發揚光大，延續至下一代都可以看到。

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擇偶先看外表 維繫靠內涵

透過另一條關於旅遊次序的問題，姜濤和Jessica同樣表示去旅遊會先行古蹟，代表擇偶先看外表。姜濤笑稱準確：「是真的，看外表是第一印象，我覺得每個人起碼都有一個標準吧，很多人說外表不重要，我覺得都重要的。」

Jessica認同外表是第一印象，「如果第一眼已經覺得那個人不順眼，怎會想了解對方？」但想關係長久，還要有內涵。姜濤著重與另一半的相處模式，並希望另一半與自己有相近價值觀，「最好吧，我覺得這可能是維持長久關係的一個元素。」而兩人都把代表性愛的「玩跳傘」放在最後，「這件事我應該無乜所謂。」姜濤淡然道。

▲ 姜濤和李嘉文在《我的天堂城市》飾演留學生。（劇照）

「在美國有沒有偷食？」姜濤一臉愕然道：「我明你意思了……我不用偷，我擺明吃的！我都上載了IG。」他笑稱拍攝期間有控制食量，一煞科就明目張膽吃了！「我都不只脹了少許……我沒有計我肥了多少，美國的食物份量好大，又重口味！去到超市，基本上所有甜食都好甜，我很喜歡甜食，但我也覺得受不了。」

正在學車的姜濤，表明想帶家人去紐約旅行。他感言父母年紀漸大，想多帶父母去旅行，「很多時候自己看到美景時，就覺得不應只有自己看到，應該讓父母看，因為我還有好多時間……」年輕人也不一定有很多時間！「是的……所以我想趁大家都健康的時候，就一起走走吧。」

化妝：Annie G. Chan @Annie G. Chan Makeup Centre（Keung To）、Hulda Tsai（Jessica）

髮型：Man Chan @CHIC Private I salon（Keung To）、Jason C@GIHO HAIR（Jessica）

服裝：Yohji Yamamoto、Jimmy Choo（Keung To）

造型：PIPA Creative（Keung To）

場地：香港康得思酒店 Cordis, Hong Kong

記者：林綺玲

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