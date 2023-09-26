【隱形殺手】女子1個月無大便暴瘦10kg　以為腸胃問題求醫揭患1隱疾

▲ 女子一個月無大便暴瘦10kg，以為腸胃問題求醫揭患1隱疾。（iStock圖片）

切勿輕視身體的不明變化。內地一名婦人早前出現嘔吐、便秘等症狀，起初以為只是腸胃問題，自行服藥後卻未見好轉。她前往醫院檢查後，竟發現有卵巢腫瘤，化驗後證實為卵巢癌。有醫生指，卵巢癌的早期症狀不明顯，患者可能會出現便秘、尿頻等情況。

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據內媒《極目新聞》報道，現年52歲的王女士，自7月便反覆出現嘔吐症狀，最初以為只是腸胃問題，於是自行服用胃藥，但嘔吐症狀卻未見好轉。直至8月，她開始無法排便、精神、食慾、睡眠等都受到影響，體重暴跌10公斤。

王女士在9月初前往醫院檢查，結果發現右側盆腔有一個「12厘米乘11厘米乘10厘米」的不規則卵巢腫瘤，於是被轉介至婦科接受手術切除腫瘤。

術後，醫生團隊將王女士的病理組織進行化驗，證實為卵巢癌，所幸發現及時，阻止腫瘤進一步惡化。目前，王女士恢復情況良好，症狀亦較手術前明顯好轉。

武漢市普仁醫院婦科主任張丹丹提醒，卵巢腫瘤有良、惡性之分，當腫瘤增大時，可感受到腹脹和腫塊，當腫瘤變大，佔滿盆、腹腔時，可出現尿頻、便秘、氣急、心悸等症狀。

她續指，惡性腫瘤早期通常沒有症狀，晚期主要會出現腹脹、腹部腫塊、腹腔積液或其他消化道症狀，隨著病情惡化，患者有機會出現消瘦、貧血等情況。

卵巢癌症狀

本港婦產科專科醫生方秀儀曾接受TOPick訪問，她表示，由於卵巢深入在骨盆腔內的深處，早期卵巢癌徵狀並不明顯，患者可能全不知情。後期會出現以下症狀：

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方醫生表示，便秘、胃脹，腹部滿是水也是卵巢癌症狀。當腫瘤漸大，甚至擴散，會影響至腸道或胃部等。當卵巢癌第1c期或以上會有腹水，代表卵巢癌已開始擴散，已影響盆腔、腹膜，不再是早期，腫瘤不只局限於卵巢內。

卵巢癌成因及高危一族

方醫生表示，卵巢癌的確切成因目前尚未清楚。有醫學界認為，女性在每次排卵過程中，卵巢組織會出現輕微破裂與修復，這有可能誘發細胞異常生長，亦有認為排卵期間荷爾蒙水平上升，刺激不正常細胞的生長。

雖然成因暫未明確，但下列女性患此病的機會較高：

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責任編輯：羅嘉欣