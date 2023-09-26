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【呈請清盤】被指向物流署提供不符規格口罩　口罩供應商遭律政司入稟呈請清盤

社會 13:27 2023/09/26

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有口罩供應商遭律政司入稟呈請清盤。（資料圖片）

政府物流服務署於2020年2月向口罩供應商訂購267萬個口罩，其後發現質量不符合國際標準，要求退款不果，早前入稟向供應商追討逾1,649萬元。律政司司長日前入稟就該供應商公司Refan Hong Kong Limited呈請清盤。根據司法機構網頁顯示，清盤聆訊排期於11月29日進行。

被律政司司長呈請清盤公司為Refan Hong Kong Limited。

資料顯示，律政司司長代表政府物流服務署署長於3月曾入稟高等法院，指署長於2020年2月，向Refan Hong Kong Limited訂購逾270萬個口罩，收貨後發現口罩細菌過濾效率（BFE）低於95%，不符合國際標準。基於所提供之口罩不符合規格，違反協議條款，署長要求Refan退款共逾1,649萬元。

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記者：林育慧

口罩 律政司 罪案 政府物流服務署

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