【呈請清盤】被指向物流署提供不符規格口罩　口罩供應商遭律政司入稟呈請清盤

▲ 有口罩供應商遭律政司入稟呈請清盤。（資料圖片）

政府物流服務署於2020年2月向口罩供應商訂購267萬個口罩，其後發現質量不符合國際標準，要求退款不果，早前入稟向供應商追討逾1,649萬元。律政司司長日前入稟就該供應商公司Refan Hong Kong Limited呈請清盤。根據司法機構網頁顯示，清盤聆訊排期於11月29日進行。

被律政司司長呈請清盤公司為Refan Hong Kong Limited。

資料顯示，律政司司長代表政府物流服務署署長於3月曾入稟高等法院，指署長於2020年2月，向Refan Hong Kong Limited訂購逾270萬個口罩，收貨後發現口罩細菌過濾效率（BFE）低於95%，不符合國際標準。基於所提供之口罩不符合規格，違反協議條款，署長要求Refan退款共逾1,649萬元。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧