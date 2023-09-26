【銀彈救校】錦江小學突宣布明年派1萬元「小一特別獎學金」　教育局批不道德

▲ 中華基督教會長洲堂錦江小學獲教育局批准轉辦私營小一，今（26日）日宣布將向下學年入讀的新生派發1萬元「小一學生特別獎學金」。（資料圖片）

2024年9月入讀小一的「自行分配學位」階段上周起接受申請，本學年獲「派0班」小一、瀕臨殺校邊緣的中華基督教會長洲堂錦江小學，今日（26日）突宣布，下學年將向所有小一新生加碼派發1萬元「小一學生特別獎學金」，其後改稱歡迎所有新生申請，並會按校本準則審核。

錦江小學早前獲教育局「派0班」，本學年轉辦私營小一。該校繼向私小一班新生額外提供多項津貼，校方今晨於社交網站發文，並在校網發布「最新消息」，指2024/25年度9月成功入學的小一學生，除了早前提及可獲免書簿費、免雜費及獲贈6套校服等津貼外，還會獲辦學團體中華基督教會長洲堂派發1萬元的「特別獎學金」，校方解釋目的為「鼓勵學童接受基督教以愛為中心的教育」。

▲ 校方今晨於社交網站發文，並在校網發布「最新消息」，指2024/25年度9月成功入學的小一學生，可獲辦學團體中華基督教會長洲堂派發1萬元的「特別獎學金」。（學校FB截圖）

▲ 校方今晨於社交網站發文，並在校網發布「最新消息」，指2024/25年度9月成功入學的小一學生，可獲辦學團體中華基督教會長洲堂派發1萬元的「特別獎學金」。（校網截圖）

不過，直至下午5時許，記者發現有關社交平台及網上告示內容已被刪除，校方改稱有關小一學生特別獎學金內容稍後公布。其後，校方表示下學年新增的1萬元「小一學生特別獎學金」會按校本準則審核，歡迎所有新生申請。

▲ 校方改稱有關小一學生特別獎學金內容稍後公布。（校網截圖）

教育局回覆本報指，得悉事件後已即時向錦江小學了解情況，並提醒該校應遵照有關指引處理收生安排。局方亦提醒，學校不應以金錢或物質吸引學生報讀或挽留學生，做法不恰當及不道德，並稱若希望用金錢或物質形式，獎勵學生的優良表現或幫助經濟有困難學生，應清楚告知家長有關助學金的目的。

錦江小學新任校長葉昌銳早前受訪表示，正爭取明年收足16名小一生，以獲教育局批准重新開辦資助小一班級。據任教直資小學出身的葉紹昌指，錦小本學年起推行進展性評估、取消小一及小二考試，並減少高小測考次數，先為學生減壓；再增聘外籍教師，推動長洲戶外學習結合生涯規劃，探索大自然。

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記者：梁凱婷