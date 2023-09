【時尚速報】葛民輝聯乘G-Shock 40周年別注　全球限量300枚HEROIC KOGIANT人偶

幾乎每位年青人都擁有一枚的G-SHOCK,除了設計了得外,為了保持人氣,品牌多年下來與不同媒介和品牌合作推出聯乘系列,它都可以說是聯乘方面的先驅之一,來到今年,G-SHOCK的合作對象正是大家熟悉的葛民輝。

這一次G-SHOCK 40 週年與 4A like Black 20 週年紀念,將於10月中推出全新限量 G-SHOCK X 4A like Black聯乘之作 「HEROIC KOGIANT 」,HEROIC KOGIANT是身高達36厘米的巨型人偶,穿上炫黑服裝的它,貫徹4A like Black的黑魂風格,以全樹脂製物料製作,表面經過磨砂質感的後期處理,並採用多達五層上色程序,務求製作更細膩及接近真實膚色的人偶。

至於手錶方面,DW-5600E-1V型號採用樹脂作錶身物料,支援200米防水性能及EL背光照明功能,無礙駕馭極限運動及野外活動的需要。設計上與4A Like Black的黑魂基因相呼應,全球限量300枚,大家可要記得10月中是出手的時候。

備註:10月6日至15日(POPCORN K11 Art Mall店、THE BIG APPLE澳門店優先發售) 、10月16日起(CASIO授權網上旗艦店正式發售)

記者:何偉雄