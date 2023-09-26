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【時尚速報】葛民輝聯乘G-Shock 40周年別注　全球限量300枚HEROIC KOGIANT人偶

休閒消費 15:32 2023/09/26

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幾乎每位年青人都擁有一枚的G-SHOCK，除了設計了得外，為了保持人氣，品牌多年下來與不同媒介和品牌合作推出聯乘系列，它都可以說是聯乘方面的先驅之一，來到今年，G-SHOCK的合作對象正是大家熟悉的葛民輝。

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這一次G-SHOCK 40 週年與 4A like Black 20 週年紀念，將於10月中推出全新限量 G-SHOCK X 4A like Black聯乘之作 「HEROIC KOGIANT 」，HEROIC KOGIANT是身高達36厘米的巨型人偶，穿上炫黑服裝的它，貫徹4A like Black的黑魂風格，以全樹脂製物料製作，表面經過磨砂質感的後期處理，並採用多達五層上色程序，務求製作更細膩及接近真實膚色的人偶。

至於手錶方面，DW-5600E-1V型號採用樹脂作錶身物料，支援200米防水性能及EL背光照明功能，無礙駕馭極限運動及野外活動的需要。設計上與4A Like Black的黑魂基因相呼應，全球限量300枚，大家可要記得10月中是出手的時候。 

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備註：10月6日至15日（POPCORN K11 Art Mall店、THE BIG APPLE澳門店優先發售） 、10月16日起（CASIO授權網上旗艦店正式發售）

記者：何偉雄

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