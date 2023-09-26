【食用安全】日本老牌便當致300人中毒　專家審視2類常見菜式易生細菌超NG

▲ 日本老牌便當致300人中毒，專家審視2類常見菜式易生細菌超NG。

日本近日爆出大型食物中毒事件，青森縣八戶市有至少300人在食用當地知名鐵路便當老店「吉田屋」便當後，出現上吐下瀉的食物中毒症狀。有專家藉此審視民眾平日常備的自家飯盒，指出2類菜式帶飯時配備，容易滋生細菌。

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綜合《朝日新聞》、《NHK》等日本傳媒報道，在「吉田屋」爆發的大型食物中毒事件中，受影響的包括由三文魚籽、海膽、螃蟹等製成的11種海鮮便當，當中被測出金黃色葡萄球菌；有受害民眾更抱怨便當的白飯會「牽絲」，細菌含量難以想象。

專家揭2類常見菜式易生細菌

為減低民眾在日常飲食中的食安風險，日本新潟放送電視台（BSN）邀請了當地保健中心副主任堀澤千惠子，審視民眾的自製便當，結果確實發現有「NG」菜色。以電視台製作人的便當為例，內有炸雞、灑芝麻的西蘭花、玉子燒，和一整個當作飯後水果的番茄。雖然菜色豐富，但堀澤千惠子指出便當中有2大問題：

1. 連著蒂頭的番茄

細菌容易從番茄表面脫落，凹凸不平的蒂頭會非常容易卡細菌；因此將番茄放進便當前，番茄蒂應先摘除。

2. 半熟玉子燒

半熟玉子燒是便當裡常見菜式，但玉子燒潛藏沙門氏菌，在室溫下細菌繁殖更多；因此不建議便當中放入半熟玉子燒。

做多4步避免食物中毒

除了慎選菜色，堀澤千惠子另外强調，可再多留意以下3點，避免食物中毒機會：

盛裝前徹底洗手、將便當盒洗乾淨，免受污染。

將熱飯裝進便當時，會令其他涼拌菜變熱，容易滋生細菌；建議熱米飯另外用器皿裝好，放上冰袋，方便放入雪櫃冷藏。

便當應充分冷卻、冷藏後再攜帶；食用前要徹底加熱。

同場加映：隔夜菜含硝酸鹽易中毒

食安中心過去亦曾檢測73種新鮮蔬菜樣本的硝酸鹽含量，硝酸鹽含量最高為葉菜類蔬菜，不適合打工仔作為帶飯之選。

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責任編輯：羅嘉欣