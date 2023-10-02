【新手爸媽】獨力湊仔壓力大崩潰　90後媽媽帶BB入住養老院：開啓幸福生活

▲ 新手媽媽帶B入住老人院。

育兒不是容易的事，當中的辛酸難以為人道！內地一名媽媽因要獨力照顧小孩飽受不少壓力，後來靈機一觸想到「入住老人院」，讓職員及全院老人家一起幫忙「湊BB」，而且更不用煩惱家務事，令她超爽大呼，

我幸福生活的齒輪就開始轉動。

該名媽媽今年26歲，育有一名約9個多月的兒子，她在小紅書以網名「小小陳最愛的媽媽」開設了個人專頁，常常分享一些關於育嬰的資訊。

湊孩子壓力大

媽媽表示，當時坐完月後，只有自己一人「湊BB」，而丈夫需要工作到晚上7、8時才回家，育兒的壓力十分大，自己經常抱住孩子痛哭。對於如何減輕重擔，她和丈夫想了千萬個方法。

首先，她考慮過找母親幫忙，但因為老家過來的路途太遠，此舉不可行；至於奶奶方面，媽媽無奈道對方是個「幫倒忙」的人，最後可能只會令自己激氣，最後直接放棄求助於她。

兩人也有考慮過送孩子去托兒所，但媽媽表示，0到3歲是重要的成長階段，所以並不放心交給托兒老師；此外，他們也有想過找保姆，但是月薪要6,000元人民幣（約6,200港元）起跳，根本負擔不起。

與孩子入住老人院

丈夫最後忽發奇想，想起可以入住當地的老人院，「諮詢了價位、了解了伙食、查看了居住環境後，當天下午就決定入住。」入住後，媽媽發現好處多多，誤打誤撞下便踏上幸福的階梯！

第一，收費合理，而且包食包住。一個月只需3千人民幣（約3千2百港元），包了水、電、一天三餐及下午茶。至於兒子的輔食，樓主透露是自己負責的。有時候去跟廚師拿少量的食物，然後用輔食機和小蒸籠便可以煮成。

第二，設備齊全。媽媽指出，她的房間有洗衣機和雪櫃，天冷時只需多繳200人民幣（約214港元）便可享用暖氣。

第三，不用兼顧大部分家務。院內有員工負責打掃房間，有時候想偷懶一下，也可叫她們幫忙洗衣服。

第四，院舍員工行為貼心。樓主很多時會晚起床而過了早上7時的早飯時段，而員工們會擔心樓主沒營養製造母乳，都會為她預留一碗小米粥和一顆雞蛋。

第五，媽媽成為了「帶娃自由」之身。她指出，院內的員工和老人都爭相要抱兒子，

小寶在養老院裡就是團寵，老人喜歡，工作人員喜歡，老人家屬來了都要抱抱他，哈哈哈哈，老母親都抱不到了。

最後，樓主對丈夫的主意表達出極之感謝，減輕了她不少「湊BB」的辛勞。

此帖一出即時熱爆，吸引到近一千個留言，不少網友大讚樓主選擇正確，「太機智了吧」、「姐妹幫我打開了思路」、「老年人對寶寶特別友好，這點比年輕人強好多，地鐵上給孕婦抱孩子讓座的都是中老年人」、「我早點刷到你多好！ ！ 我基本上是一個人（老公下班也帶）從出了月子把孩子帶到了上幼兒園，這段期間的付出真不是區區艱辛二字能表達的。」

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責任編輯︰王明芳