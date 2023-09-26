【父女情深】心痛爸爸李璨琛被「打」　李元元爆喊霸氣搶走「兇器」：唔好喇

▲ 真係父女情深！

小朋友真情流露最可愛！育有兩女的李璨琛（Sam），5歲大女李元元（Lucy）萌爆的樣子深受網民愛載，而媽媽梁志瑩（Sophia）都經常將女兒的日常與網友分享！今年2月Lucy更榮升家姐，很愛錫細妹李斐斐（Sucy），近日Lucy與爸爸及爸爸的友人吃飯，席間有人拿起類似飯勺的塑膠物件拍打李璨琛的手臂，Lucy見狀即時出手阻止，見爸爸被「打」，更心痛到爆喊，孝順的行為令到網友大讚窩心。

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李璨琛一家四口日前跟友人吃飯，其中一位女性朋友用類似飯勺的塑膠物件，幫Sam拍打手臂內側近腋下位置，原來是友人幫Sam敲打「心包經」的穴位，據知心包經，有助維持心血管健康，當然正確手法需依照專業人士為準。從圖中所見，Sam露出痛楚神情，每一下拍打也發出聲響；加上同場另一位男性朋友展示拍打後的瘀痕，有如刮痧的情況，令小朋友容易產生誤會。

在旁邊吃飯Lucy見狀，以為爸爸被「打」，非常認真上前阻止，並說：「唔好喇！」之後更出手阻止友人再「打」爸爸，非常窩心，之後Sophia再上載另一張現場相，雖然Lucy已被爸爸抱住，不過就見到她傷心爆喊，大滴眼淚滴出來，明顯很擔心爸爸受傷，是個真情流露的乖乖女。

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而網友就表示見到Lucy很愛爸爸，「好愛爸爸，喊到豬頭咁。」、「好乖女、好善良，好有愛，更要有勇氣衝出嚟叫唔好，性格好正，為李驕傲」、「Lulu心地好善良」、「十世情人」。

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責任編輯：王明芳