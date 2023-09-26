【J2女神】黃紫恩穿開窿褲吸引網民眼球　盤點JoJo女神小機心打扮【多圖】

J2女神黃紫恩 （JoJo）不時於IG派福利圖，因而成功吸引不少宅男粉絲。昨日（9月25日），黃紫恩再益粉絲分享一張靚相，身穿白bra-top外披長袖外套，大晒纖腰之餘，JoJo所穿的長褲側面「開」了兩個窿，露出黑色喱士內褲邊，令噴血度升級！

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東張女神想摸大脾

這張福利圖令人遐想，網民紛紛留言說：「真心勁勁勁正」、「根本就會展示出S曲線條咁」、「咁靚著出街得唔得㗎」和「好狂野囉」，另外有網民問JoJo：「你條咩褲?」

另外，女藝人梁敏巧就留言問JoJo：「La妹 可唔可以摸下大髀？」JoJo即回覆：「可以。」

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4大性感小機心

KOL出身的黃紫恩被封為「翻版林夏薇」，憑著於節目《冇人性教育》大方談「性」受網民注意，其性感程度絕不遜於另一女主持「波波」黃婧靈，可說是甚具潛質的新一代小花。

JoJo的三點式照固然吸引男士眼球，不過JoJo會於穿搭上花心思，並非純粹靠賣弄身材出位，從其IG所見，她以4種穿搭方式變性感女神。

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若隱若現的性感

JoJo喜愛以短身上衣襯貼身牛仔褲，貼身牛仔褲可突出腿型，JoJo更會解開褲頭扣子，更添誘惑；短身上衣可以輕露纖腰之外，如果上衣夠貼身，更可突出上圍線條！

JoJo的另一個性感小機心打扮，就是以外套或Oversize白襯衫加bratop示人，輕晒事業線相對三點式更誘人。

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瑜伽褲晒蜜桃臀

另外，JoJo喜愛以工人褲襯背心或bratop，隨性之餘，這種似有還無的sexy更為吸引。說到若隱若現的性感，JoJo間中會玩黑色透視誘感，配以影相時的甫士，令人遐想。

此外喜歡跳舞和做運動的JoJo擁有結實的「蜜桃臀」，因而她愛以瑜伽褲晒臀部線條。

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