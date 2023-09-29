【經典時尚】盤點神級靚太度假Look   長青乾濕褸成最佳旅伴 

▲ 黎姿和朱千雪各展美態。

要數到時裝界的長青單品，乾濕褸Trench Coat 一定榜上有名，它除了不退流行之外，還有實際功用，就是防風抗雨，可謂集美觀與實用於一身！

圈中不少女神級靚太都是乾濕褸擁躉，而且乾濕褸是度假的最佳「旅伴」 ，像朱千雪 、黎姿（馬黎珈而）和台灣女星曾之喬都喜歡穿著乾濕褸外遊。

朱千雪黃色乾濕褸夠青春

朱千雪早前與家人到倫敦旅行，就穿上一件乾濕褸在倫敦大橋前拍照留念，有別於傳統卡其色的乾濕褸，朱千雪身上的黃色款更顯年輕活力，加上她內襯白色T-Shirt和淡紫色長褲，再配搭鮮黃色手袋，星味十足，而且活力四射！

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黎姿漫步巴黎街頭

黎姿8月的時候去了巴黎度假，她其中一個造型就是穿著卡其色乾濕褸，再休閒地搭配深色濶身牛仔裙和波鞋，達到減齡效果；不過黎姿背上黑色 DIOR TOUJOURS 手袋，就突顯高雅一面。

曾之喬身穿Burberry經典乾濕褸

曾之喬喜歡分享穿搭照片，連外遊也會悉心打扮，她之前在巴黎結束工作後，就一個人去了倫敦旅行，還順道見了幾個朋友。見到喬喬出發往巴黎的時候就已經穿上Burberry的乾濕褸和短褲，露出一雙白滑長腿。當她到達倫敦後，依然穿著乾濕褸，還將頭髮紮起，配上大墨鏡，感覺俐落。

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Burberry Waterloo Heritage 乾濕褸／HKD 22,000

想跟女神們同款打扮？英國品牌Burberry的乾濕褸絕對是一個好選擇，品牌的乾濕褸可以說是經典中的經典。今季的Waterloo Heritage乾濕褸依然配上Burberry 格紋襯裡和領底，長身設計加上腰帶，顯得時尚大方。

Burberry 雙面棉質復古格紋乾濕褸／HKD 24,500

這款線條簡潔的乾濕褸剪裁寬鬆，有隱藏式單排扣閉合和後背紐扣開衩，而且可以雙面穿搭，一面是簡單卡其色，另一面是品牌經典格紋，帶點復古風格。

Coach藍色乾濕褸／HKD 5,500

如果略嫌卡其色過於經典，品牌Coach推出的藍色乾濕褸會是一個好選擇，腰部設有可調式腰帶，可以自己調配，而且用色大膽，別樹一格。

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責任編輯：Kiwi Lee



